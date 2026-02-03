【女性の健康課題対策】短時間で続くコンディションケアを職場に根づかせる進め方をリリース

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：高瀬雅弘）は、女性の健康課題を起点にテーマ設計と進め方を整理する「コンディションケア対策専門職連携プログラム」をリリースしました。

本記事では、生活リズムが崩れやすい時期がある職場に向けて、日々の回し方を職場として支えるポイントを、健康経営アドバイザーと健康運動指導士の連携視点でご紹介します。

施策が続かない原因は「内容」ではなく「運用」



コンディションケアは、内容が正しくても、運用負荷が高いと続きません。

特に繁忙期や季節要因など、生活リズムが崩れやすい時期がある職場では、施策が真っ先に後回しになり、結果として不調やパフォーマンス低下が重なりやすくなります。



女性の健康課題はセンシティブ情報を含むため、個人に踏み込まずに、職場として回る仕組みを作ることが重要になります。

企業の現場で起きがちな困りごと

コンディションケアを導入しても定着しない職場では、次のような困りごとが起きやすくなります。

・忙しくなるほど実施率が下がり、継続できない

・担当者や部門の熱量に依存し、属人化して止まる

・参加のハードルが高く、対象が固定化する

・周知しても「やる余裕がない」で流れてしまう

・効果が見えにくく、改善サイクルが回らない

短時間でも根づかない原因

短時間の施策でも根づかない場合、設計上の前提が揃っていないことが原因になりやすい傾向があります。特に次の論点が未整理だと、運用が止まりやすくなります。

・目的：福利厚生ではなく、業務の安定運用（生産性・安全性）として位置づけられているか

・対象と範囲：誰に、どの頻度で、どの形で提供するか

・実施の導線：いつ、どこで、誰が声をかけ、どう参加できる状態にするか

・現場負荷：業務と両立できる最小負荷の設計になっているか

・周知：誤解や反発を生まない伝え方と、浸透の設計

・点検：継続を阻害する要因をどう拾い、どう更新するか

本記事で扱う範囲

本記事は、短時間で続くコンディションケアを職場に根づかせるための「整理の型」を提示するものです。

具体的な運動メニュー、時間割、実施手順、チェックリスト本文は掲載せず、企業ごとに設計すべきポイントを中心に整理します。

・日々の回し方を「仕組み化」するための論点整理

・現場負荷を増やさずに継続するための前提整理

・運用開始後の点検と改善の観点

「コンディションケア対策専門職連携プログラム」の位置づけ

本プログラムは、女性の健康課題を起点に、企業の実情に合わせてテーマ設計と進め方を整理し、社内で運用できる状態を作るための支援です。



コンディションケアについても、単発イベントで終わらせず、忙しい時期でも運用が止まらないように、実装前提の運用設計を重視しています。



なお、診断・治療に関する判断は医療機関の領域であり、当社は企業の運用設計と実装を支援します。

健康経営アドバイザー×健康運動指導士の連携視点

コンディションケアは「良いこと」ほど、現場では後回しになりやすい領域です。

健康経営の推進視点（意思決定・実装の回し方）と、健康運動指導士の視点（短時間でも負荷を下げる考え方、継続設計）を合わせ、企業ごとに運用を設計することが重要になります。



当社は、健康運動指導士・保健師・管理栄養士と連携し、社内に専任の推進チームがない企業でも、外部プロジェクトチームとしてジョインできる体制を想定しています。

このような企業におすすめです！

・健康経営をこれから立ち上げる、または推進を強化したい

・繁忙期や季節要因で生活リズムが崩れやすく、不調が増えやすい

・施策を導入しても定着せず、運用が止まりやすい

・現場負荷を増やさずに、短時間で継続できる仕組みにしたい

・「やる人だけがやる」状態を変えたい

