「ホントか、シラベル」SNSのモヤモヤをその場で解決するファクトチェック支援アプリ「シラベル」をリリース

株式会社データグリッド

株式会社データグリッド（本社：京都府京都市、代表取締役CEO：岡田侑貴）は、SNSユーザー向けファクトチェック支援アプリ「シラベル」を、2026年1月28日よりApp Storeにて公開いたしました。「ホントか、シラベル」を合言葉に、SNS上の不確かな情報をAIが検証。誰もが手軽に情報の真偽を確かめられる環境を提供し、健全なデジタル空間の実現を目指します。

■ 開発背景

データグリッドは創業以来、生成AI技術の研究開発と社会実装を一貫してリードしてきました。私たちは、生成AIが産業に革新をもたらす可能性を信じる一方で、その技術が高度化するにつれ、偽・誤情報の生成・拡散といった「負の側面」が社会問題化することも予見し、対策技術の研究を続けてまいりました。

現在、SNS上での情報の拡散スピードと量は爆発的に増加しており、メディアや専門家、プラットフォーマーによる第三者による検証だけでは、物理的に追いつかない状況が生まれています。この構造的な課題を解決するためには、情報を消費・拡散する「SNSユーザー」自身が、自律的に真偽を見極める力を持ち、社会全体で防御力を高めることが不可欠です。

そこで私たちは生成AIを扱う開発企業としての責務を果たすべく、高度な検証技術をSNSユーザーが直感的に使える形に落とし込んだアプリ「シラベル」を開発しました。本アプリの普及を通じて、ユーザーの情報リテラシー向上を技術面から支援し、社会全体の情報リテラシー向上に貢献します。

■ アプリ「シラベル」の特徴：高度なAI技術を、日常のツールへ

本アプリは、複雑な操作を排除し誰でも・手軽に調査できるツールとして「スクリーンショットを共有するだけ」という直感的なUXを実現しました。

AIによる根拠探索（Deep Research技術） SNS上のテキスト情報から主張を抽出し、信頼性の高い情報源をAIが網羅的に検索します。単なる真偽判定ではなく、その主張を裏付ける情報や、否定する情報を提示することで、「なぜそう言えるのか」という根拠に基づいた判断を支援します。

なお、本アプリの開発・実証は、総務省「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」の採択を受け、データグリッドが実施したものです。

■ アプリ概要

アプリ名：シラベル

キャッチフレーズ：ホントか、シラベル

価格：無料

対応OS：iOS（Androidリリース準備中）

ダウンロードURL：App Storeのリンク(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B7%E3%83%A9%E3%83%99%E3%83%AB-%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id6757452878)

■ データグリッドについて

データグリッドは、京都大学発AIベンチャーとして2017年の創業以来、一貫して生成AI技術をコアにした事業を展開しています。産業分野での生成AIのソフトウェアを提供し、データに関わる課題を解決することで、企業のDXを推進しています。

コーポレートサイト：https://datagrid.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社データグリッド

TEL：075-286-4470

E-mail：info@datagrid.co.jp