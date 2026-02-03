【ネイリービューティー】キャンセル料保証付きのサロン向け予約システムが無料で使える！最短5分で予約ページが作れる「SNS専用予約リンク」機能をリリース！

株式会社ネイリー

株式会社ネイリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：浅倉健吾）が運営する美容予約アプリ「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」は、ビューティスト（掲載者）の経営を支援するため、最短5分でキャンセル料保証付きの予約ページが作れる「SNS専用予約リンク」機能の提供を開始したことをお知らせいたします。（ネイリスト・アイリストへの先行リリース。美容師向けは2月中リリース予定）

■背景：「予約管理の個人負担」を解消へ

近年、個人で活動する美容師・ネイリスト・アイリストが増加する中で、多くの人が「施術中の返信対応やスケジュール管理による負担」、「無断・直前キャンセル」といった課題を抱えています。

また、既存の予約システムは月額費用が高額であったり、自ら集客した顧客に対しても手数料が発生したりするなど、個人のビューティストにとって負担が大きいのが現状です。

そこで「Nailie Beauty」は、自身のSNSに貼り付けるだけで、キャンセル料保証付きの予約システムが利用できる「SNS専用予約リンク（集客手数料0円）」をリリース。予約の自動化による業務効率化だけでなく、個人では導入が難しい「キャンセル料の自動徴収」を実現し、技術と接客に100%集中できる環境を提供します。

■ 導入は「最短5分」。スマホひとつで自分だけの予約ページが完成

ステップ1：アプリでサロン情報を入力

ネイリービューティーのアプリ上で、メニュー内容、空き枠、写真などの必要情報を入力します。

ステップ2：予約URLを自動で発行

アプリ上であなただけの「SNS専用予約リンク」を発行。

ステップ3：SNSのプロフィールに貼るだけ

発行されたURLをInstagramやTikTokのプロフィール欄に貼り付けるだけで、SNSから直接予約を受け付けられる予約ページが完成します。

■ ネイリービューティー「SNS専用予約リンク」の特徴

1. 【低コスト】初期・月額費0円 ＆ SNS専用リンクからの予約は手数料が「0円」

アプリで掲載ページを作成し、発行したSNS専用予約リンクを貼るだけで、SNSからの予約導線が完成します。そこからの予約は、新規・リピーター問わず予約手数料（集客手数料）はかかりません。※1

2. 【リスクゼロ】「ドタキャン」による損失をネイリーが保証

ネイリービューティーの予約は、直前キャンセルや無断キャンセルが発生した場合も、規定に基づきキャンセル料を回収できます。

キャンセルリスクを軽減し、技術者の時間と売上を守ります。

3. 【効率化】管理を1つに集約し、事務作業を大幅カット

SNS専用予約リンクからの予約も、ネイリーのアプリ内であなたを見つけたお客様からの予約も、すべてのスケジュールと顧客データが一元管理されます。二重管理の手間をなくし、お客様と向き合う時間を最大化します。

4. 【集客支援】アプリユーザーは300万人を突破、新規獲得の機会を創出

ネイリービューティーのアプリを活用すれば、アプリ内での露出や検索導線を通じて、300万人規模のユーザーとの新たな接点を生み出し新規集客を支援します。

※1 予約手数料は無料ですが、別途クレジットカード等の決済手数料が発生します。

■Nailie Beauty（ネイリービューティー）とは

Nailie Beauty（ネイリービューティー）は、累計アプリダウンロード数300万を突破し、首都圏を中心に全国の美容師・ネイリスト・アイリスト4万人以上が登録する美容予約アプリです。

300万枚以上のデザインから好みのスタイルを探し、気に入った担当者本人へ直接予約できる点が特長です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nzh9QRht7Hs ]

・アプリタイトル：Nailie Beauty（ネイリービューティー）※旧Nailie（ネイリー）

・ダウンロード

iOS ：https://itunes.apple.com/jp/app/nailie/id1251330322

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nailie.app.android

・公式サイト：https://nailie.jp

・公式Instagram(NAIL) ：https://www.instagram.com/nailiejp/

・公式Instagram(EYE) ：https://www.instagram.com/nailie_eye/

・公式Instagram(HAIR) ：https://www.instagram.com/nailie_hair/

・公式X：https://twitter.com/Nailiejp

■会社概要

会社名 ：株式会社ネイリー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F

代表者 ：浅倉健吾

設立 ：2016年9月15日

URL ：https://nailie.jp

事業内容：スマートフォンアプリの開発、運営