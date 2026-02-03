大手企業4社の若手が挑む、事業創出プログラム「U30 Business Bootcamp」が開幕

FuturePlaybooks合同会社

2026年1月31日（土）、FuturePlaybooks合同会社は、大手企業の30歳以下に特化した企業横断型プログラム「U30 Business Bootcamp」を、会場：Uvance Innovation Studio（川崎市／富士通株式会社）にて正式に始動しました。

本プログラムは、若手社員が企業の枠を越え、グローバルな実践知をもとに社会課題解決の事業案を創出する6週間の実践キャンプです。初回は4社から参加者が集結し、海外起業家との対話を通じて事業仮説の構築に着手。3月20日の最終ピッチに向け、次世代イノベーターへの一歩を踏み出しました。

プログラム公式サイト：https://u30bootcamp.com/

1. 「U30 Business Bootcamp」とは

大手企業の次世代イノベーターを創出する、企業横断型プログラム

本プログラムは、大手企業に所属する30歳以下の若手社員が、企業・職種・専門分野の垣根を越えて集い、社会課題を起点とした事業アイデアの創出と検証に取り組む、企業横断型の実践プログラムです。

シリコンバレー発の実績ある手法をベースに、「自分の目と耳で検証する」プロセスを重視。国内外の起業家や事業開発経験者との対話も交えながら、次世代のリーダー候補が実践を通じて成長する機会を提供します。

2. 背景と目的

高度な専門性と感度が光る、大手企業の若手社員の潜在力

FuturePlaybooks合同会社代表の星は、これまで欧米、中東、日本の大手企業に対して新規事業開発プログラムの設計・運営や人財育成に携わってきました。その中で、高い意欲と専門性を備えた日本の若手社員が、実践的な環境に身を置くことで、アントレプレナーシップを身に付け、飛躍的に成長していく姿を目にしてきました。

吸収力と意思のある企業人材に、より早くに投資を

潜在力の高い若手社員がいる一方で、大企業においては、こうした人材が本格的に挑戦の機会を得るのは30代以降になるケースも少なくありません。資本と技術の強みを持つ大企業だからこそ、それを活かしうる逸材に、10年後、20年後を見据えた投資をする必要がある。その課題意識から生まれたのが「U30 Business Bootcamp」です。

3. プログラムの3つの特徴

１）大手企業の30歳以下に特化：企業を横断した参加設計

U30世代に特化し、複数の企業から参加者が集う点が大きな特徴です。異業種・異分野の仲間との協働を通じて、日常業務では得られない視点や洞察が交差し、事業アイデアを磨くことを意図しています。

また、週末開催を中心とすることで、現業への影響を最小限に抑えつつ、高密度な検討ができます。

２）“三つのシコウ力”を磨く：実践型のビジネスアイデア創出

既存の研修や座学講座とは一線を画し、シリコンバレー発の実績ある手法をベースに、「自分の目と耳で検証する」実践そのものを重視しています。社会課題の探索からビジネスプランのピッチまで、一連のプロセスに実践的に取り組みます。

こうした実践経験は、イノベーターに欠かせない「思考力・志向力・試行力」―いわゆる“三つのシコウ力”の獲得につながることも、本プログラムが提供する重要な価値のひとつです。

３）垣根を越え、視野を広げる：海外の起業家や事業開発経験者とのセッション

日本国内にとどまらず、グローバルな視点とアントレプレナーシップ・マインドを養うため、海外の起業家や事業開発経験者をゲストスピーカーとして招き、直接対話するパネルセッションも実施します。

また、事業開発の経験を有するメンターが伴走し、各参加者の成長や進捗に応じたフィードバックを行います。

ゲストスピーカー

Christopher “CB” Brenchley

Delete Litter CEO / Machinory Founder

Joe Nangle

Design researcher, strategist, venture co-founder

Sarah Bond

Anovo Prime CEO

Florian Geier

Antler Japan Senior Director

桑岡 翔吾

合同会社Tsunagi

メンター

星 聡美

FuturePlaybooks

近藤 仁美

大手電子部品会社

4. スケジュール

「考える → 試す」を繰り返す6週間

社会課題の探索からビジネス仮説づくり、顧客理解・検証、そして最終的なピッチまでに取り組みます。各週には明確なテーマを設定し、その週に集中すべき問いとアクションを定めています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/176275/table/1_1_aef8693d99a5000ecf53258b05532d38.jpg?v=202602031021 ]

5. プログラム開始直後の反響

業界と職種を越えて、4社から参加

今回開幕したプログラムには、4社の大手企業から、新たな事業アイデアの創出を目指すU30世代が参加しています。

2026年1月31日に実施したWEEK 1の初回セッションでは、個人のパッションや社会課題が、どのように事業へと接続しうるのか、その考え方と実践プロセスを共有しました。また、Christopher “CB” BrenchleyとJoe Nangleを迎えたパネルディスカッションに加え、参加者同士のペアワークを活かしたワークショップを行い、事業仮説を具体化しました。

参加した若手社員の反応

セッションを通じて、

- 初めて聞く海外起業家の話に、自身の視野や考え方が変わった- 他社参加者からの問いによって、課題の曖昧さや検証不足に気づいた- 顧客に会い、数字（市場規模）に落とすことで現実解を見つけるプロセスを得た

といった声が聞かれ、早くも普段の業務では得がたい変化が生まれています。

こうした初期の対話と気づきを出発点に、今後6週間にわたって検証と実践を重ねていきます。

6. 今後の展望

挑戦の連鎖を生み出す仕組みへ

この度開幕したU30 Business Bootcampは、今後数週間にわたり、集中的なワークと対話を通じて、各参加者のアイデアを具体的な事業プランへと磨き上げていきます。

本プログラムは、次世代のリーダー候補が自ら行動し、挑戦を前に進めるための実践の場です。今後も、挑戦の連鎖を生み出す取り組みとして、継続的な展開を予定しています。

ピッチデーのご案内

プログラム期間中に構想・検証してきたビジネスアイデアを、社内外に向けて発表し、社内外のフィードバックを得る機会として、ピッチデーを開催します。

ピッチデーの開催情報

開催日：2026年3月20日（金・祝）

開催地：Uvance Innovation Studio（川崎市）

7. 運営について

FuturePlaybooks合同会社は、企業のイノベーションを一過性のプロジェクトで終わらせず、再現可能な仕組みとして組織に定着させることを目的に、新規事業開発や人材育成の支援を行う企業です。

シリコンバレーをはじめとしたグローバルな実践知をもとに、事業づくりのプロセスや意思決定を「プレイブック（再現可能なモデル）」として体系化し、企業が持続的にイノベーションを生み出せる仕組みづくりを行っています。

公式WEBサイト：https://futureplaybooks.com/

会社名：FuturePlaybooks合同会社

所在地：神奈川県横浜市西区浅間町

代表者：星 聡美

事業内容：

・大手企業およびスタートアップに向けた新規事業開発支援

・再現性のある事業創出プロセス（プレイブック）の設計・導入支援

・次世代イノベーター育成を目的とした人材育成・能力開発プログラムの企画・運営