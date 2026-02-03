パティスリー洛甘舎は、バレンタインシーズンに向けて、一度休止していた人気商品「洛甘フィナンシェ＜ショコラ＞」を再度販売開始します。本商品は、上質なチョコレート生地の中にチョコチップを忍ばせ、さらに京都の和の文化を取り入れたオリジナルの和ショコラをトッピングした、濃厚でしっとりとした生地の風味が特徴です。

「洛甘フィナンシェ＜ショコラ＞」の特長と工夫

本商品の最大の特徴は、チョコレート生地の中に埋め込まれたチョコチップです。濃厚なチョコレートの風味とともに、チョコチップの食感が心地よく広がります。フィナンシェという焼き菓子の伝統的な製法を守りながらも、現代的で洗練された味わいを実現しています。また、中央に洛甘舎オリジナルの寒天を使用した「和ショコラ」をトッピングしています。和の素材を洋の技巧で昇華させるコンセプト「和魂洋才」を体現し、チョコレートスイーツとしての完成度を高めた逸品です。単なるバレンタインギフトではなく、大切な方への贈り物として、ひと味違う上質な選択肢を提供します。昨年のバレンタインに好評でしたので、顧客からの継続的な再販要望と市場ニーズを踏まえ、本商品の復活を決定しました。

会社概要

パティスリー洛甘舎所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1FURL : https://rakkansha.jp