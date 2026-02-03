マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』アプリ版事前登録10万人突破！アニメイトカフェ Gratteにてコラボカフェの開催決定！ゲーム内では新衣装のSSR「リュシー・ムーアクロフト」が登場！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ (http://kms3.com/)）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）がアプリ版の事前登録者数が10万人を突破したことをお知らせいたします。
また、ゲーム内では新イベント「月下に咲くは白百合の旗」後半開催と合わせ、新衣装のSSR「リュシー・ムーアクロフト」も登場いたしました。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版 ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)
■アプリ版事前登録者数10万人突破で無償ジェム10,000個配布決定！
現在開催中の事前登録キャンペーンでは、アプリ版事前登録者数10万人を突破し「無償ジェム10,000個」の配布が決定いたしました！
また、新たな目標として事前登録者数15万人達成時の報酬も決定いたしました！
▼アプリ版事前登録キャンペーンについてはこちら！
https://muvluv-girls-garden.com/#campaign(https://muvluv-girls-garden.com/#campaign)
▼アプリ版事前登録はこちらから！
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%9E%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B4-%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/id6755509352)
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmm.games.muvluvgg&hl=ja)
▼PC版&アプリ版 連携特典も配布決定！！
PC版とアプリ版のアカウントを連携いただいた方に、連携報酬としてSSR確定ガチャチケット×1をプレゼントすることが決定しました。
すでにPC版でプレイしている方も、ぜひアプリ版をご登録ください！
※アプリ版リリース後にPC版との連携が可能となります。
※特別ミッションはアプリ版リリースのタイミングで開始いたします。
※事前登録報酬は、アプリ版リリース後に配布予定です。詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
■公式Xにてアプリ版事前登録10万人突破記念キャンペーン開催！
公式X（@Muvluv_GG）ではアプリ版事前登録者数10万人突破を記念して、10,000円分のAmazonギフトカード番号等が抽選で当たるキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！
▼豪華景品
・Amazonギフトカード番号10,000円分×1名様
・Amazonギフトカード番号1,000円分×10名様
▼公式Xはこちら
https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
開催期間：2月10日（火）23:59まで
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のチャットまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
■アニメイトカフェGratteにてコラボカフェ開催決定！
『マブラヴ ガールズガーデン』Gratteの開催が決定！
マブガルキャラクターのイラストを使用した『グラッテ（Gratte）』や、アイシングクッキーなどをお楽しみいただけます。
※未解禁のイラストは2月27日（金）に公開いたします。
開催店舗：池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山
開催期間：2月27日（金） ～ 3月29日（日）
※本企画についてはアニメイトカフェグラッテへお問い合わせください。
■新イベント「月下に咲く花は白百合の旗」後半開催！
▼あらすじ
コード991が告げる、大規模敵性存在の襲撃。
指揮官をはじめ学園中の生徒達がMGを駆り、
戦いの場へ赴く。果たしてこの事態の行く末は――
新章解放イベント「月下に咲く花は白百合の旗」後半が開催！
ピックアップガチャチケットや特別なメモリーなど、豪華賞品をGET！
開催期間：2月3日（火） メンテナンス後 ～ 2月10日（火） 4:59まで
■NEW CHARACTERピックアップガチャ「リュシー・ムーアクロフト」ガチャ開催！
NEW CHARACTERピックアップガチャ SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】を開催中です！
SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】は「回復能力に特化したサポート役
弱った味方を癒し、戦況に安定感をもたらす」キャラクターです！
期間中、SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】の排出率がアップしていますので、是非この機会にGETしましょう！
詳しくはゲーム内お知らせをご確認ください。
開催期間：2月3日（火） メンテナンス後 ～ 2月17日（火） 4:59まで
■ピックアップログインボーナス「リュシー・ムーアクロフト」開催！
SSR「リュシー・ムーアクロフト」【連れ添い歩む傍らの友】追加を記念したログインボーナスが開催中です。
期間中、毎日ログインで無償ジェム×300や補給物資などのゲーム内アイテムをGET！
開催期間：2月3日（火） メンテナンス後 ～ 2月17日（火） 4:59まで
■サークル対抗制圧戦後半開催中！
サークル対抗制圧戦 後半開幕中！「クオダラスクス」が登場！
サークルメンバーと共に挑戦しましょう！
開催期間：2月1日（日） メンテナンス後 ～ 2月6日（金） 4:59まで
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
ジャンル：フルオート放置系RPG
展開プラットフォーム：PC（ブラウザ版/DMM GAMES PLAYER版）、スマートフォン（DMM GAMES STORE版）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
権利表記：(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT(https://discord.com/invite/jAKezRXbnT)
※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。