【参加費無料】ブラックサンダーのバレンタインがさらにパワーアップして帰ってくる！特別イベント「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」を2月13日（金）～15日（日）の3日間、下北沢にて開催！

有楽製菓株式会社（本社：東京都小平市、代表取締役社長：河合辰信）は、ブラックサンダーの

2026年のバレンタイン企画として「楽しくやろうぜぇ。」をテーマに、バレンタイン特別イベント「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」を2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間、下北沢ADRIFTにて開催します。ブラックサンダーによるブラックサンダーづくしの夢のゲームセンターで、遊んで、食べて、ワクワクするバレンタインをお届けします。

当イベントでは、イベント会場に千本引き、エアーキャッチ、クレーンゲーム、スロットの4種類のゲームが登場し、無料で参加いただけます。イベント会場の物販コーナーでは、バレンタイン限定商品の「生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS」と「ブラックサンダーGREAT ガトーショコラ」、「ブラックサンダー バレンタインBOX」の販売も行います。物販コーナーはゲームの参加有無を問わず、ご購入いただけます。

また、バレンタイン企画の一環として気軽にご参加いただけるSNSキャンペーンを全7弾にわたり実施しています。今回は第5弾から第7弾までのキャンペーンをご紹介します。なお、第1弾から第4弾までのキャンペーンは終了いたしました。

バレンタイン企画の詳細は、ブラックサンダーバレンタイン2026特設サイトをご覧ください。

特設サイト URL：https://yurakuseika.co.jp/tanoshi-valentine2026/

2026 年のバレンタイン企画に込めた思い

2026年のブラックサンダーバレンタイン企画は、「楽しくやろうぜぇ。」をテーマに掲げました。バレンタインデーを取り巻く環境は年々変化し、かつては"誰かにチョコを贈る日"でしたが、近年は自分へのご褒美として楽しむ方も増えています。一方で「何を選べばいいかわからない」「少し面倒」と感じる声も聞こえ、楽しむハードルが上がっているのかもしれません。

そんな今だからこそブラックサンダーは「もっと気軽に、自由に、難しいことは考えず、チョコを楽しんでほしい」と願っています。「遊んで、食べて、とにかくチョコにワクワクしてほしい」という思いから「楽しくやろうぜぇ。」をテーマとしました。

ブラックサンダーは圧倒的ザクザク感とボリューム感に1本43円（税込）の手軽さを兼ね備えた、オナカとココロを満たすチョコバーです。「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」をはじめ、誰もがワクワクする楽しい企画をお届けします。

■あなたは何個ゲットできる？大量獲得を目指せ！「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」

【実施概要】

「ブラックサンダー ドリームワクワクランド」では参加者の方に４つのゲームを順番にチャレンジし、ブラックサンダーの大量獲得を目指していただきます。すべてのゲームを終えたら、袋詰めコーナーにてゲットした数を確認しながら、お持ち帰り用の袋にまとめていただきお持ち帰りください。なお、参加には参加券が必要です。詳細は後述の「参加券について」をご覧ください。

【実施日時】2026年2月13日（金）～15日（日）11:00～18:00

【場所】下北沢ADRIFT（東京都世田谷区北沢3-9-23）

【参加費】無料 ※おひとりさま1回まで

【参加券について】ゲームコンテンツは参加券をお持ちの方のみご参加いただけます。参加券の配布数には限りがございます。あらかじめ ご了承ください。

■配布場所：下北沢ADRIFT 駐車場エリア

■配布時間：イベント各日 午前10時30分（予定）

※イベント運営の安全性担保のため、配布時間が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※近隣の皆さまへのご迷惑となる行為はお控えください。

※イベント当日は午前9時頃より参加券配布待機列の誘導を開始する予定です。午前9時以前に会場周辺での待機は近隣のご迷惑になりますので、ご遠慮ください。

■参加券に関する注意事項

近隣への影響により、やむを得ず参加券の配布を中止する場合がございます。参加券の数には限りがございます。参加時間枠の指定はできません。あらかじめご了承下さい。

【実施ゲーム概要】

【物販コーナー】2026 年バレンタイン限定ブラックサンダーをイベント会場で販売！（数量限定）

- ブラックサンダー 千本引きたくさんの紐の中から1本を選んで引く、ドキドキ感満載のゲームです。引いた紐の先にはブラックサンダーが付いており、結果によって獲得できる個数が変わります。何個もらえるかは引いてからのお楽しみです。- ブラックサンダー エアーキャッチ風で舞い上がるブラックサンダーのパッケージを制限時間内につかみ取り、その数に応じてブラックサンダーを獲得できるゲームです。 反射神経と集中力が試される白熱すること間違いなしのゲームです。- ブラックサンダー クレーンゲームブラックサンダーを景品にした、オリジナル仕様のクレーンゲームです。制限時間内は、クレーンゲームを自由に操作することができます。アームの動きを見極めながら狙いを定め、制限時間内にブラックサンダーの獲得を目指すゲームです。- ブラックサンダー スロットボタン操作で挑戦できるスロットゲームです。絵柄が3つそろえばブラックサンダーを大量ゲットできるチャンスがあるかも。結果が表示される瞬間までワクワク感を味わえる運試し要素満載のコンテンツです。ブラックサンダー 千本引きブラックサンダー エアーキャッチブラックサンダー クレーンゲームブラックサンダー スロット

バレンタイン限定商品をイベント会場でも数量限定で販売いたします。

【実施日時】2026 年 2 月 13 日（金）～15 日（日）11:00～18:00

※数量限定のため、なくなり次第終了いたします。

【場所】下北沢 ADRIFT（東京都世田谷区北沢 3-9-23）

※ゲームに参加されない方も、物販のみのご利用が可能です。

【販売商品概要】

商品名： 生ブラックサンダー GREAT SELECTIONS

商品概要

内容量：2 本（WHITE1 本、 BLACK1 本）

販売価格：2,500円（税込）

商品説明: ブラックサンダーのザクザク感と、とろける生チョコレートの濃厚な味わいが楽しめる、バレンタイン限定「生ブラックサンダー」。WHITEとBLACKの2種アソートでお届けします。

商品名： ブラックサンダーGREATガトーショコラ

商品概要

内容量：10袋

販売価格：1,000円（税込）

商品説明：ちょっといいチョコレートを気軽に楽しめる、王道のガトーショコラをブラックサンダー流に表現しました。バレンタインならではの特別感のある味わいを気軽にお楽しみいただけます。ご家族やご友人、職場の方にも渡しやすい個包装タイプです。

商品名： ブラックサンダーバレンタインBOX

内容量：20本

販売価格：800円（税込）

商品説明：ブラックサンダーのキャラクターをデザインした箱と、全5種類のメッセージ付き個包装を採用した、バレンタイン限定仕様の商品です。箱のまま渡したり、プチギフトとして活用することも できます。※製造工程上、デザインが全種類入らないことがあります。

■バレンタイン当日まで毎日開催のGREATなSNSキャンペーン！後半戦！

バレンタインが季節イベントの１つとして気軽に楽しめる文化になってほしいという願いを込めて、気軽にご参加いただけるSNSキャンペ ーンを実施しています。バレンタイン当日まで毎日開催するキャンペーンの後半戦のご紹介です。なお、第1弾から第4弾までのキャンペーンは終了しております。

キャンペーン概要第5弾：好きな商品が自分で選べる！ブラックサンダーバイキング！

対象商品の中から好きな商品を3種類選べる！まさに“バイキング”を疑似体験できます！

■キャンペーン期間：2026年1月29日（木）昼12時～2月5日（木）11時59分

■賞品：対象商品全14種類からお好きな商品を3種類選べます。

■当選者数：50名様

■応募方法：

１.ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_(https://x.com/Black_Thunder_)）」をフォロー。

２.キャンペーン投稿をリポスト。

さらに！「#ブラックサンダーバイキング」をコメントで当選確率アップ！

第6弾：10種類のブラックサンダーが詰まったバレンタインザクザクBOXプレゼント！

バレンタインはたくさんのブラックサンダーで楽しみましょう！特別仕様のダンボールに詰められた10種類のシリーズ商品＆ブラックサンダー車缶のセットが当たります。

■キャンペーン期間：2026年2月5日（木）昼12時～2月14日（土）23時59分

■賞品：ブラックサンダーシリーズ商品10種類（ブラックサンダーGREATガトーショコラ1袋、ブラックサンダー1箱、柿の種サンダー1箱、ミルクないちごのサンダー1箱、ブラックサンダー至福のバター1箱、ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ1箱、白いブラックサンダー1箱、京都ブラックサンダー1箱、大阪ブラックサンダー1箱、沖縄ブラックサンダー1箱）＆ブラックサンダー車缶1個

■当選者数：50名様

■応募方法：

１.ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_(https://x.com/Black_Thunder_)）」をフォロー。

２.キャンペーン投稿をリポスト。

第7弾：バレンタイン当日！96分間限定キャンペーン！

ブラックサンダーの「黒」にちなんで「96」分間限定キャンペーンを午前9時6分、午後9時6分の計２回実施します！バレンタイン当日も盛り上がりましょう！

■キャンペーン期間：第1弾／2026年2月14日（土）午前9時6分～午前10時42分〈計96分間〉 第2弾／2026年2月14日（土）午後9時6分～午後10時42分〈計96分間〉

■賞品：第1弾／ブラックサンダー約1年分（計320本）

第2弾／ブラックサンダー2箱（計40本）

■当選者数：第1弾／10名様、第2弾／20名様

■応募方法：

１.ブラックサンダーの公式Xアカウント「ブラックサンダーさん【公式】（@Black_Thunder_）(https://x.com/Black_Thunder_)」をフォロー。

２.キャンペーン投稿に指定のハッシュタグを付けて引用リポスト。

各キャンペーンにつきまして、当選者のみにDMをお送りいたします。

キャンペーン内容は変更になる場合もございます。

ブラックサンダーのバレンタインの歴史

ブラックサンダーが初めてバレンタインイベントを実施したのは2013年の「一目で義理とわかるチョコ」企画。義理チョコとして気軽に誰かとコミュニケーションをとってほしいという想いが込められていました。等身大で義理チョコをうたう姿が反響を呼び、10年以上経った今でも思い起こされるインパクトのある企画となりました。

その後2020年まで義理チョコ文化を応援してきましたが、徐々にバレンタインの風潮が変わり、義理チョコは面倒で楽しめないものというネガティブな側面が大きくなりました。2021年からは「自由に楽しむバレンタイン」を提唱し、本命や義理にとらわれずいろいろな形でバレンタインを楽しんでほしいというテーマに進化しました。

バレンタインイベントの根底には、ブラックサンダーのユニークな世界観やザクザク感で気分がアがるという特長から、おいしさにプラスして楽しい気持ちになってほしいという思いがあります。チョコレートを楽しむ機運が高まるバレンタイン時期に、ブラックサンダーを通じて気分がアがるように、オナカもココロも満たすブランドとして走り続けます。

商品概要、会社概要

■商品概要

ブラックサンダーは1994年に誕生したチョコレートバーです。食感の異なる2種のココアクッキーとプレーンビスケットが生み出す「圧倒的ザクザク感！」が特長のロングセラー商品です。

■会社概要

社名：有楽製菓株式会社（YURAKU CONFECTIONERY CO.,LTD.）

本社所在地：東京都小平市小川町1-94

代表者：河合 辰信

創業：1955年3月

URL：https://www.yurakuseika.co.jp/

事業内容：「夢のある安くておいしいお菓子を創造する企業」を目指し、安心安全な菓子作りによって世界中の人々の活き活きとしたライフスタイルに貢献いたします。基幹ブランドである「ブラックサンダー」は、1994年に誕生したロングセラーブランドです。

【ブラックサンダーの情報はこちらから！】

ブラックサンダーバレンタイン2026特設サイト https://yurakuseika.co.jp/tanoshi-valentine2026/

X（旧Twitter） https://x.com/Black_Thunder_(https://x.com/Black_Thunder_)

Instagram https://www.instagram.com/black_thunder_0906/(https://www.instagram.com/black_thunder_0906/)

ブラックサンダー黒い秘密基地（コミュニティサイト） https://blackthunder.yurakuseika.co.jp/