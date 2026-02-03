日本公認心理師ネットワークが、2026年2月6日19時30分から20時30分まで、『療育・特別支援シリーズセミナーベーシックコース（第２回） ～療育で使う部屋の構造化とルールの視覚化～』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

この講座について本講座は、療育・特別支援の現場での「コツ」を、「行動」と「環境」の視点から整理し、明日からの実践につなげることを目的とした全5回のシリーズです。今回は、「療育で使う部屋の構造化とルールの視覚化」をテーマに取り上げていきたいと思います。※こちらは、第2回のみの視聴チケットです。こちらのチケットで他の回の視聴はできませんのでご注意ください。■ こんな方におすすめです・療育・児童発達支援に関わっている方・保育士・支援員・指導員として現場に立っている方・「注意や声かけが多くなってしまう」ことに悩んでいる方・子どもが落ち着かない理由を、ちゃんと理解したい方・数字・文字などの学習を、どう進めたらいいか迷っている方・療育の考え方の「型」を学びたい方■ 各回の内容（全5回）【第1回】2026年1月23日 19:30～20:30 行動から考える「見通し」の支援 （見逃し配信チケット発売予定）【第2回】2026年2月6日 19:30～20:30 療育で使う部屋の構造化とルールの視覚化（今回）【第3回】2026年2月18日 19:30～20:30 子どもが落ち着いて活動や課題に取り組むために【第4回】2026年2月27日 19:30～20:30 感情を表現する支援【第5回】2026年3月11日 19:30～20:30 学習教材の適切な調整方法■ 実施形式オンライン開催（Zoom）60分 見逃し配信あり（期間限定）個別ワーク中心・グループワークなし■ 対象発達支援・福祉領域の支援者スクールカウンセラー臨床心理士・公認心理師・保育士等の専門家教育委員会・学校関係者■ 受講特典講義スライド（PDF）■ 受講料１回ごとのお申し込み：3,980円（税込）／回 ＊見逃し配信は、ライブ配信終了後、１週間後にPeatix宛に視聴用URLを通知いたします。受講に必要なURL等は、「視聴方法」の欄に記載のドライブより共有いたします。

【講師】

安東大起（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人パーマネント・クリエイティブ・マインド代表理事・一般社団法人兵庫県公認心理師会副会長）福井梨乃（臨床発達心理士・公認心理師・特別支援教育士）香川葉月（臨床心理士・公認心理師・一般社団法人兵庫県公認心理師会理事）

【イベント概要】

日時：2026/2/6 (金)19:30 - 20:30方法：オンライン開催

