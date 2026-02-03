Dickies(R)︎ x Saturdays NYC コラボレーションアイテムを発売。
株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開するニューヨーク発のライフスタイルブランド「Saturdays NYC（サタデーズ ニューヨークシティ）」は、2026年2月14日（土）より、「Dickies(R)︎（ディッキーズ）」とのコラボレーションアイテムを、「Saturdays NYC」直営店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。
「Saturdays NYC」は、これまでにも「Dickies(R)︎」とのコラボレーションを継続的に行っており、多くのお客さまからご好評をいただいてきました。
今シーズンのデザインは、両者のコラボレーションのアイコンとなった、クリーンな印象を与えるスラックス調のフルレングスモデルと、ワークパンツの代名詞ともいえるスタイルであるダブルニーパンツをベースにしたオリジナルフィットの２つのモデルを展開します。
「Dickies(R)︎」ならではの無骨でタフなワークウエアのイメージを踏襲しつつ、「Saturdays NYC」らしい洗練された都会的なスタイルを取り入れたデザインが特徴のコラボレーションアイテムです。
Dickies(R) x Saturdays NYC Double Knee Work Pants
ワークパンツの代名詞ともいるスタイルであるダブルニーモデル。
その名の通り、膝部分を2枚仕立て製作し、耐久性ひいては、無骨な印象を与えるデザイン性を兼ね備えています。
通常のダブルニータイプのワークパンツの類と比べ、ボリュームを適度に削ぎ落とし、タウンユースに最適なシルエットに変更しています。
\20,900 in tax
Black,Grey,Dark Brown
28,30,32,34,36
Dickies(R) x Saturdays NYC 875 Slacks
毎シーズン大きな反響がある、クリーンな印象を与えるスラックス調のフルレングスモデル。
ゆとりのあるワイドシルエットに仕上げることで、より快適な着用感に。センタークリースはイージーケアの縫い留め仕様です。
さらに、ストライプ柄の生地を使用することで、従来のワークパンツに比べて洗練された印象を与えます。カジュアルなシーンはもちろん、スタイリッシュな日常着としても着用いただけます。
\23,100 in tax
Black,Grey,Navy
28,30,32,34,36
-Store Event-
コラボレーション商品の発売開始にあわせ、 2月14日（土）に、Saturdays NYC 代官山店限定にて、 一般参加可能なストアイベントを開催いたします。 当日は、ささやかなドリンクと軽食をご用意しております。 ※ドリンク・軽食には数に限りがございます。あらかじめご了承ください。
