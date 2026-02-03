大阪発、中小企業の「挑戦」を支えるWeb制作会社アイポジー設立

株式会社アイポジー

株式会社アイポジー（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山下竜志）は、中小企業・地域事業者を対象に、Webサイト制作およびマーケティング支援を提供する会社として、2026年1月に設立いたしました。

単なるWebサイト制作にとどまらず、集客・改善・運用までを一貫して支援することで、事業成果につながる「生きたWeb活用」を実現します。

設立の背景：「数年ごとの作り直し」が繰り返される業界構造への問題意識

代表の山下は、Web制作・運用の現場に携わる中で、

多くの企業が数年に一度、高額な費用をかけてホームページを全面的に作り直しているという状況に、課題意識を持つようになりました。

本来、Webサイトは企業や事業の変化に合わせて、少しずつ更新・改善されていくべきものです。

しかし実際には、以下のような理由から日常的な活用が進まず、数年後には企業の現状と乖離した状態になってしまうケースが少なくありません。

・費用の壁：ページ追加や情報更新のたびに都度費用が発生し、依頼のハードルが高くなる

・関係性の希薄さ：制作会社との距離があり、些細な相談がしづらい

・活用実感の乏しさ：成果を感じにくく、Web活用の優先度が下がってしまう

さらに、こうした状況を改善するための戦略設計や継続的な運用支援は高額になりやすく、中小企業や地域事業者にとっては、長期的な取り組みが難しいという現実もあります。

こうした業界特有の「距離感」と「コストの壁」を取り除き、高品質な制作と、その後の改善・運用までを無理なく続けられる環境を提供したい。

その考えのもと、始めやすく、続けやすい価格で長く付き合えるWebパートナーとして、株式会社アイポジーを設立しました。

株式会社アイポジーの3つの強み

弊社では、お客様の不安を取り除き、成果へつなげるため、以下の3点を強みとしています。

1. 「定額・修正し放題」の運用支援

Webサイトは公開後がスタートです。弊社では、月額1.5万円で追加・修正が依頼し放題となる独自の運用サポートを提供。費用の壁をなくすことで、事業の変化に合わせたスピーディーかつ継続的なサイト改善を可能にします。

2. 「勝てる」Web戦略の提案

単に綺麗なWebサイトを制作するのではなく、お客様の事業課題を解決することを重視します。デザインや技術面のクオリティはもちろん、お問い合わせ数や採用力の向上など、具体的な成果に寄与するWeb戦略を設計・提案します。

3. 「専属担当者」の一貫支援

Web業界で一般的な分業制（営業・ディレクター・カスタマーサポートが別々）を廃止し、経験豊富な専属担当が最初の打ち合わせから運用まで一貫して対応します。「修正し放題」という距離の近さを活かし、些細なアイデアや悩みも気軽に相談できる環境を提供。

同じ目線で並走する真のパートナーとして日々の改善を支えます。

代表メッセージ

お客様にとって最も信頼されるパートナーでありたい

「企業や事業者であれば、誰もがホームページを持つ時代になりましたが、一方で、Web制作業界にはまだ不透明な部分も多いと感じています。

実際に弊社へご相談に来られる方の多くが、『どこに依頼すればよいのか分からない』『費用や内容が適正なのか判断できない』といった不安を抱えています。

同業の立場から見ても、クオリティや内容に対して不釣り合いな高額費用が発生していたり、目的達成につながらない制作が行われているケースが少なくありません。

弊社は、そうした情報の非対称性を解消し、納得感を持ってWebに投資できる環境を整えることで、お客様にとって最も信頼されるパートナーでありたいと考えています。

挑戦を続ける人や企業が集まる存在となり、関わるすべての人に前向きな変化を提供できるよう、日々精進してまいります。」

（株式会社アイポジー 代表取締役 山下 竜志）

会社概要

会社名：株式会社アイポジー

代表取締役：山下 竜志

本社所在地：〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原1-5-33 新大阪飯田ビル1F

設立：2026年1月

URL：https://iposii.co.jp/