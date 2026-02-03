【トークイベント開催が決定！】Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下にて長畑宏明さんによるトークイベントが2月6日（金）開催！『トレインスポッティング』全国リバイバル上映中！

株式会社つみき

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、1月30日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映することが決定した、監督ダニー・ボイル、主演ユアン・マクレガーによる1990年代イギリスの若者文化を描いた青春映画の金字塔『トレインスポッティング』(https://filmarks.com/movies/32569)。

(C)︎Channel Four Television Corporation MCMXCV

このたび、2月6日（金）Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下(https://www.bunkamura.co.jp/cinema_miyashita/)にて雑誌『STUDY』編集長の長畑宏明さんをお迎えして、『トレインスポッティング』公開30周年記念トークイベント付き上映の開催が決定いたしました！

Filmarks90’s上映企画「30th×3」にあわせて発売されたリトルプレス「90’s MOVIE BOOK」でも、長畑宏明さんによる『トレインスポッティング』特集コラム「ダルさとファッションの蜜月関係」を寄稿いただいております。

1996年の公開当時、日本でも渋谷のシネマライズを中心に上映され、90年代のミニシアター・ブームを牽引した作品としても知られる本作は、今なお映画のみならず音楽やファッションなど多くのカルチャーに影響を与え続けています。

再び30年後の渋谷で、どのような視点から今回のリバイバルが語られるか、ぜひお楽しみに。皆様のご来場を心よりお待ちしております！

リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」の詳細は【リトルプレス『90's MOVIE BOOK』発売情報】をぜひチェックしてください！

【登壇者 プロフィール】

長畑宏明雑誌『STUDY』編集長

1987年、大阪府生まれ。2014年にインディペンデントファッション雑誌『STUDY』を創刊し、これまで10号を発行。同誌ではこれまでASICS SportStyleやBEAMSとコラボレーションを実施。現在は『AfterParty』『穴』など複数の番組でポッドキャスターとしても活動中。自身の視点を軸に、既存のメディア／編集の枠を超えた表現を追求している。

【『トレインスポッティング』公開30周年記念トークイベント付き上映】

■上映作品

『トレインスポッティング』

■日時

2026年2月6日（金）18：45の回上映後

■価格

1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

■劇場

Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下

（東京都渋谷区渋谷1-24-12 渋谷東映プラザ 7F＆9F）

■登壇者

長畑宏明 （※敬称略）

※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■チケット販売

劇場窓口、劇場インターネット販売（https://www.bunkamura.co.jp/pickup/movie.html）

WEB 2月4日（水）AM0:00～（2月3日（火）24:00）

劇場窓口 2月4日（水）劇場OPENより販売 ※残席があった場合

≪注意事項≫

・登壇者および舞台挨拶の予定は、都合により予告なく急遽変更になる場合がございます。

・途中入退場はお断りさせて頂きますので、予めご了承ください。

・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。

・場内でのカメラ(携帯電話含む)やビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。

・機材トラブルや危険・迷惑行為が発生した場合、または悪天候及び公共交通機関の運行状況により、やむを得ず本イベントを中止させていただく場合がございます。

・登壇ゲスト等へのプレゼントやお手紙、お花や差し入れなどはお受け取り出来ません。予めご了承ください。

『トレインスポッティング』公開情報

公開日：2026年1月30日（金）より2週間限定

公開劇場：全国89館（公開劇場は順次追加予定です）

レイティング：R15+

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：アスミック・エース、Filmarks

『トレインスポッティング』公開劇場

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ

［青森］イオンシネマ新青森（2/6～）

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、MOVIX川口、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（1/31～）、深谷シネマ（2/1～）、OttO（3/6～）

［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（1/31～）、シネマイクスピアリ、イオンシネマ市川妙典（2/6～）

［東京］新宿ピカデリー、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、Stranger（2/6～）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（2/6～）、MOVIX昭島、アップリンク吉祥寺、新文芸坐（2/24～28）、シネマリス（日程未定）

［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、109シネマズ川崎、イオンシネマ新百合ヶ丘（2/6～）、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、シネコヤ（2/5～）

［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟

［富山］ほとり座（2/21～2/28）

［石川］イオンシネマ白山

［長野］イオンシネマ松本（2/6～）

［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐（2/6～）

［静岡］静岡シネ・ギャラリー（2/13～）

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手、イオンシネマ大高（2/6～）

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾

［兵庫］塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川（2/6～）、元町映画館（2/7～）

［岡山］イオンシネマ岡山

［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（1/31～）

［山口］MOVIX周南

［香川］イオンシネマ宇多津（2/6～）

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城（2/6～）

［佐賀］シアター・シエマ

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］大分シネマ5（1/31～）

［宮崎］宮崎キネマ館

［鹿児島］ガーデンズシネマ

［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（2/13～）

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

『トレインスポッティング』作品情報

1996年／イギリス／93分

https://filmarks.com/movies/32569

監督：ダニー・ボイル

脚本：ジョン・ホッジ

原作：アーヴィン・ウェルシュ

出演者：

ユアン・マクレガー、ユエン・ブレムナー、ジョニー・リー・ミラー、ケヴィン・マクキッド、ロバート・カーライル、ケリー・マクドナルド、ピーター・マラン、ジェームズ・コスモ、アイリーン・ニコラス、スーザン・ビドラー、ポーリーン・リンチ、シャーリー・ヘンダーソン、スチュワート・マッカリー、アーヴィン・ウェルシュ、デール・ウィントン ほか

＜あらすじ＞

マーク・レントンと彼の仲間はヘロイン中毒。ケンカが趣味のベグビー。気のいい小心者スパッド。女たらしのシック・ボーイ。そしてセックスもドラッグもOKの女子中学生ダイアン。窃盗、詐欺、万引きを繰り返し逮捕されたレントンは更生を決意。ロンドンへ出て就職する。だが強盗で手配されたベグビーとシック・ボーイが押しかけてきて会社はクビ。地元へ戻れば、待ち受けていたのはヤク漬けのまま死んだ友人の葬式だった。圧倒的な絶望感の中、レントンと仲間たちは人生を変える賭けに出る。売人から大量の麻薬を仕入れ、ロンドンでさばけば大儲けだ。大金と新しい人生。彼らはそれを手に入れる事ができるのか？

【Filmarks 90’s 特別企画＜30th×3＞公開情報】

Filmarks 90’s 特別企画＜30th×3＞ 上映作品

『トレインスポッティング』

2026年1月30日（金）より2週間限定公開

『ファーゴ』

2026年2月13日（金）より2週間限定公開

『ユージュアル・サスペクツ』

2026年3月6日（金）より2週間限定公開

【リトルプレス『90’s MOVIE BOOK』発売情報】

2026年のFilmarks90’s上映企画「30th×3」に合わせて発行される、1990年代映画特集のリトルプレス。本書では、数多くの人気過去作のリバイバル上映を手がけてきたFilmarksリバイバルの中でも、特に人気を集めている上映シリーズ「Filmarks 90’s（フィルマークスナインティーズ）」を中心に特集。

2026年にリバイバル上映される作品紹介はもちろん、90年代の映画を取り巻くカルチャーや時代背景までを幅広く収録しています。90年代映画の魅力を、いまの視点であらためて読み解く一冊です。

■商品概要：

・リトルプレス「90’s MOVIE BOOK」

・サイズ：A5サイズ

・ページ数：32ページ

・執筆：ISO、児玉美月、ジャガモンド斉藤、長畑宏明、有坂塁、鶴谷聡平 etc

・イラストレーション：朝野ペコ

■価格：

990円（税込）

■発売：

2026年1月30日

■購入方法：

・下記、劇場・書店にて1月30日より販売

販売劇場・書店一覧：https://filmaga.filmarks.com/articles/330140/

・ECサイト「Filmarks STORE」にて（2026年2月6日（金）10:00～）販売

「Filmarks STORE」：https://store.filmarks.com/products/lp0000012601

※限定数での販売により、商品には数に限りがございます。売切の際はご容赦ください。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル】

X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

Instagram： https://www.instagram.com/filmarks_revival/

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/