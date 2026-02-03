【日本三大つるし飾りと共演】1万個の飾りがゆれる「雛のつるし飾り」

写真拡大 (全10枚)

株式会社ジェイアール東海ホテルズ

名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県名古屋市中村区・総支配人：杉本篤史）15階メインロビーでは､2026年2月3日（火）～3月3日（火）の期間中、毎年恒例の展示「雛のつるし飾り」を実施します。今年度は町制施行50周年の愛知県大治町と、「日本三大つるし飾り（山形県酒田市「傘福」・静岡県東伊豆町「雛のつるし飾り」・福岡県柳川市「さげもん」）」の共演でお届けいたします。



雛のつるし飾り

「日本三大つるし」と「大治町のつるし飾り」が共演！

日本三大つるし飾り


◇山形県酒田市「傘福」


傘の骨組みを利用して飾る方法が特徴。ぐるりと赤い布をめぐらせた傘の下に縁起物の細工物をつり下げる。


◇静岡県東伊豆町「雛のつるし飾り」


竹の輪に紅白の布を巻き、5列の赤糸に55個の細工をつるすため、対で110個の飾りになる。


◇福岡県柳川市「さげもん」


鮮やかな糸で巻き上げた「柳川まり」が縁起物のつるし雛と組み合わせて飾られる。



山形県酒田市「傘福」

静岡県東伊豆町「雛のつるし飾り」

福岡県柳川市「さげもん」

約1万個の雛が彩る「つるし飾り」

高さ3.8ｍ、直径5.2ｍの回廊型の枠組みに、約60種類・一万個の雛飾りがつるされます。


愛知県大治町社会教育団体「雅の会」（会長：伊藤加代子さん）総勢55名による手作りの雛。


初節句を迎える娘が健やかに成長し、良縁に恵まれることを願う江戸時代後期から伝わる伝統工芸品で、段飾りと一緒につるして飾られます。縁起物の雛飾りにはフクロウ（不苦労）や、鯛（めでタイ）、 猿（厄が去る）など、ひとつひとつに願い事や、意味が込められています。



フクロウ（不苦労）

鯛（めでタイ）

猿（厄が去る）


午年にちなみ馬も。

●雛のつるし飾り


名古屋マリオットアソシアホテル　メインロビー15階　


期間：2026年2月3日（火）～3月3日（火）


※期間中、どなたさまも無料で観覧いただけます


公式HP：https://www.associa.com/nma/event/1195248680697ab49ecfee4/




名古屋マリオットアソシアホテル
名古屋マリオットアソシアホテル

450-6002
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4
URL： https://www.associa.com/nma/
Tel： 052-584-1111(代表) JR名古屋駅直結
インスタグラム： https://www.instagram.com/nagoyamarriott/
フェイスブック： https://www.facebook.com/nagoyamarriott
LINE： https://lin.ee/KJ6aq19





【名古屋駅直上】名古屋マリオットアソシアホテル