ブライソン株式会社

車載ソフト受託開発のブライソン株式会社（本社：横浜市、代表取締役社長：橋満士郎）は、当社の受託開発と真逆にある派遣・SESなど人出し・時間単価前提の会社に所属し、技術力に見合った評価や報酬を得られていないエンジニア限定の採用枠を新設しました。

【背景】技術力はあるが派遣・SESという構造で正当な評価や報酬を得られないエンジニアが多い

顧客先常駐開発や時間単価を前提とした環境で一緒に仕事をしてない人からの評価や処遇に納得がいかず成果に関係なく年収500～650万円前後で頭打ちが現状の方や、もう一段上の仕事・年収を狙えると感じているが、現在の環境では限界があり、「次の転職で失敗したくない」と考えている方向けの募集。

当社は受託開発として100％自社で全ての工程を完結し、成果を対価とするビジネスモデルを展開。

報酬環境は管理職未満の平均年収850万円となり、前職年収比2倍の社員や年収1,000万円超の社員も多数在籍。

【限定応募要件】

1．前職/現職が以下

・年収700万円以下

・派遣・SES形態の会社に所属

2．当社、HPの採用情報ページから応募すること

※ほか応募要件は当社、HPの採用情報ページ内 募集要項(https://www.brison-inc.jp/recruit/requirements) に準ずる。

【採用時：年収保証条件】

・現年収＋10％UPを保証（入社1年目）

・2年目以降の年収は役割と成果・貢献に応じて決定

※当社24年度平均年収：850万円（管理職除く）

【応募方法】

当社、HPの 採用情報ページ(https://www.brison-inc.jp/recruit) からご応募ください。

※応募前の個別問合せは一切受け付けておりません。

※求人媒体・エージェント経由での応募は対象外となります。