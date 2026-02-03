化学工業メーカーの株式会社ネオスが「LaKeel Online Media Service」を採用

株式会社ラキール

株式会社ラキール（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保 努、以下「ラキール」）は、株式会社ネオス（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：葛原 塁、以下「ネオス」）の従業員教育の取り組みとして、動画配信型教育サービス「LaKeel Online Media Service」が採用されたことをお知らせします。

ネオスは、従業員の安全教育・品質教育ツールとして「LaKeel Online Media Service」を採用し、2026年1月より利用を開始しました。今後は本サービスの活用を通して、安全・品質・コンプライアンス教育を拡充させることで、より安全で健全な職場環境の形成と品質向上に努めていく予定です。

■採用の背景

ネオスでは、化学薬品を取り扱う製造現場において、安全管理活動や小集団活動によるKYT（危険予知訓練）を定期的に実施するとともに、安全委員会を通じた啓発活動など、継続的な教育に注力してきました。一方で、長年にわたる取り組みの中で、安全管理活動が形式化・マンネリ化しつつあることや、KYTにおける新しい知見や情報の不足といった課題も顕在化していました。

さらに、顧客から求められる品質水準の高度化に対応するため、より効果的かつ体系的な教育手法の必要性を強く感じていました。作業手順の誤りや確認不足によるヒューマンエラー（いわゆる「ポカミス」）が次工程や製品品質に与える影響について、従業員一人ひとりが「考え、理解する」機会を創出することや、コンプライアンス遵守の意識を職場全体に浸透させるための教育コンテンツの充実といった点も課題として認識していました。

こうした課題を解決し、多様で質の高い教育コンテンツを活用した継続的な学習環境を構築するため、当社は「LaKeel Online Media Service」の導入を決定しました。

■採用を決めた３つの理由

- 短時間動画で手軽に学習でき、業務の隙間時間を活用した継続的な教育が可能- 多様な分野をカバーする豊富な教育コンテンツが揃っている- 重要事項の反復学習ができ、全社員への均一な教育内容の提供が可能

■「LaKeel Online Media Service」の活用イメージ

ネオスは、安全・品質・コンプライアンス教育をより実践的かつ日常的なものとするために、以下のような場面での活用を予定しています。動画内容の理解度を高めるために社内での活用方法をさらに検討し、効果的な教育体系の構築を目指しています。

- 新入社員に対する導入教育- 小集団活動でのKYT、5S、品質教育時の教材- 所属長が指定する重要項目の理解度確認- 空き時間を利用した自主学習

■導入担当者様コメント

「LaKeel Online Media Service」はすでに多くの企業で導入されている教育内容であるため、当社で行う安全・品質・コンプライアンス教育が、世間の水準から遅れているのではないかという不安を抱くことなく、安心して推進できると判断しました。社員一人ひとりの意識向上を図り、心身ともに安全で働きやすい職場づくりにつなげていきたいと考えています。

■株式会社ネオスについて

ネオスは、1950年創業・精密洗浄・精密研磨技術と工業用化学薬品の製造・販売を中核に、製造業の品質向上と環境配慮を支える総合技術企業です。半導体、自動車、各種製造現場向けの精密洗浄・化学品を提供し、国内外（アジア）で事業を展開しています。神戸を本拠に長年の技術蓄積を活かし、産業界の「縁の下の力持ち」を目指しています。

■「LaKeel Online Media Service」について

「利用率が思うように上がらない」、「思ったほど効果が出ない」というこれまでのeラーニングの課題を解消する企業向け動画配信型教育サービスです。学習理論のTPACKをベースに制作されたアニメコンテンツは学習効果が高く、１本2-3分程度とマイクロコンテンツ化されており、日常業務の隙間時間や休憩時間など、いつでもどこでも学ぶことができます。「LaKeel Online Media Service」は〈点の学習〉から〈線の学習〉を実現し、より高い効果が得られる「ブレンディッド・ラーニング」と呼ばれる最新の学習メソッドを提供しています。

LaKeel Online Media Serviceサイト https://om.lakeel.com

株式会社ネオス https://neos.co.jp

株式会社ラキール https://www.lakeel.com

* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。

