バズ売れのジェネリックスキンケアブランド「matsukiyo W/M AAA」から毎日の肌コンディション整う、濃度重視※1の美容液２種が誕生

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに88店舗（2025年９月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、バズ売れのジェネリックスキンケアブランド「matsukiyo W/M AAA（マツキヨ ウィズ メソッド トリプル A）」より、潤ってテカらない、肌コンディションを整える、バランスケア美容液「ＡＺコントロール カーミングセラム」と、はがさず塗るだけでキメの整ったなめらか均質肌へ導く、角層ケア先行美容液「プレシャスソリューション ピールセラム」を４月11日（土）より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

独自の処方で高コスパを実現している「matsukiyo W/M AAA」。“名品の良さ”を、たくさんの人に届けたいという想いから誕生したジェネリックスキンケアブランドのパイオニアから、毎日の肌コンディションを整える、濃度重視※１の２つのジェネリックセラムが新登場。

※１ 開発思想として成分濃度を重視しています。 ※２ 皮フコンディショニング成分

【商品概要】

■荒れがちな肌悩みに。潤ってテカらない、バランス肌へ

肌コンディションを整え、トラブル※４レス肌へと導くAZコントロールシリーズが新たに誕生。

シリーズのデビューアイテムとして、話題の「アゼライン酸※２」を15%配合した“ゆらぎバランスケア美容液”が登場。「アゼライン酸※２」でケアをしたいけど、乾燥が気になって毎日は使えない…といったお悩みにお応えして、潤いを留める「ナイアシンアミド※３」をW配合。皮脂バランスを補いながら、潤いのある健やかな肌へ導きます。

【商品特長】

■皮脂バランスをサポート「アゼライン酸※２」15%配合

肌荒れ防止効果や、皮脂をケアする「アゼライン酸※２」を、皮膚科学的におすすめな15％を配合。水に溶けにくい「アゼライン酸※２」を“中和”させる独自処方で、角層への浸透性を高め、「アゼライン酸※２」のパフォーマンスを最大限に引き出します。

■「ナイアシンアミド※３」2％配合で乾燥トラブル※４を回避

「ナイアシンアミド※３」による天然保湿因子やセラミドサポートに着目し、「ナイアシンアミド※３」を２％配合。潤う力に寄り添うことで、乾燥によるトラブルを防ぎ、肌のバリア機能をサポートします。

「アゼライン酸※２」15%＋「ナイアシンアミド※３」２%配合で、潤ってテカらない、健やかバランス肌へ

肌荒れを防ぐ「アゼライン酸※２」を15％配合したバランスケア美容液。

潤う力に寄り添う「ナイアシンアミド※３」とのW配合で、肌コンディションを整えます。

matsukiyo ウィズメソッド トリプルＡ ＡＺコントロール カーミングセラム

容量：28mL 価格：2,090円（税込）

発売日：2026年４月11日

【使用方法】化粧水等で肌を整えた後、スポイトで適量(10円玉)を手にとり、顔全体にやさしくマッサージするようになじませてください。本品のご使用後は、乳液やクリーム等でのお手入れをおすすめします。

※２ 皮フコンディショニング成分 ※３ 保湿成分 ※４ 乾燥による肌荒れ ※５ 肌荒れ予防 ※６ 乾燥による

【商品概要】

■不要な角質を取り除き、キメの整ったなめらか均質肌へ

多様化する大人の肌悩みに応えるプレシャスソリューションシリーズから、はがさず毎日塗るだけで角層管理ができる“ピールケア美容水”が新登場。「7種のフルーツ酸エキス※７」「マンデル酸※２」「セラミド※８」で、キメの整ったなめらかな均質肌へと導きます。

【商品特長】

■「７種のフルーツ酸エキス※７」＋マイルドピーリング成分「マンデル酸※２」２％配合

「７種のフルーツ酸エキス※７」が角層を潤いで満たし、マイルドピーリング成分「マンデル酸※２」を２％配合。毛穴やごわつきなど、不要な角質が原因で生じる肌悩み※４にアプローチ※９。濃度によっては肌の刺激になりやすい成分のため、やさしく角層をやわらげる有用な量として“２％”を配合。肌への負担は少なく毎日の角層ケアが可能に。

■「セラミド※８」補給で潤いあふれる角層へ

年齢とともに減ってしまう細胞間脂質。その細胞脂質の約50％を占める主成分「セラミド※８」を補給することで、不足している細胞間脂質を補います。角質細胞同士の密着性を高め、水分蒸散を抑制し肌の潤いを守ります。

はがさず塗るだけのピールケア美容水で、キメの整ったなめらか均質肌へ

「7種のフルーツ酸エキス※７」・「マンデル酸※２」・「セラミド※８」のトリプル配合。

塗るだけで、水のように軽い美容液がスッと角質層まで浸透。肌を緩めて、古い角質をやさしくケアしながら角層細胞ひとつひとつに潤いをあたえキメの整った、なめらかな肌へ導きます。

matsukiyo ウィズメソッド トリプルＡ プレシャスソリューション ピールセラム

容量：28mL 価格：2,420円（税込）

発売日：2026年４月11日

【使用方法】洗顔後、最初にお使いください。

スポイトで適量(10円玉大)を手にとり、顔全体にやさしくマッサージするようになじませてください。

※２ 皮フコンディショニング成分 ※４ 乾燥による肌荒れ ※６ 乾燥による ※７ サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁（すべて皮フコンディショニング成分） ※８ セラミドＮＰ、セラミドＡＰ、セラミドＮＧ、セラミドＡＧ、セラミドＥＯＰ（すべて保湿成分） ※９ 角質層を潤いで満たすこと

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）