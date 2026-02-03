濃度にこだわるmatsukiyo CONCREDから反則級ストレート。毛髪内部のゆがみ原因に着目した新シリーズ「ハイストレート メンテナンス」誕生

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに88店舗（2025年９月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、濃度にこだわるビューティブランドとして2025年４月に誕生した「matsukiyo CONCRED」が「誰もが立ち寄れるドラッグストアという場所にこそ、本物を」というコンセプトに多くの共感をいただき、シリーズ累計販売数は189万個を突破※５しました。このたび、同ブランドから新たなインバスシリーズ「ハイストレート メンテナンス」シリーズ（ヘアマスク・シャンプー・トリートメント）を４月11日（土）より、全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■新シリーズ発売の狙い・開発背景

キューティクルのケアや補修など、髪の外側へアプローチする手法が多かったこれまでのヘアケア。しかしここ数年で毛髪研究が進み、髪の内部構造が解明されはじめました。CONCREDは、効果的なヘアケア開発のため、毛髪内部に着目し、商品開発を行っております。2025年４月に発売したハイダメージ メンテナンスシリーズ、ハイモイスチャー メンテナンスシリーズは、ダメージの種類によって流出するアミノ酸の種類が異なることに着目。流出した量以上のアミノ酸を配合することで、髪を補修して質感を整えることに成功しました。

今回の新シリーズは、髪のお悩みで上位に上がるくせやうねりをケアするため、毛髪内部のゆがみ原因に着目。くせやうねりに悩む髪をコントロールする成分※１-３を高濃度＊配合し、しなやかで上質なストレート髪へと導く「ハイストレート メンテナンスシリーズ」が新たに誕生しました。

【商品詳細】

くせ・うねり・広がりに悩む髪を高濃度＊補修し、まっすぐな髪へ導くヘアマスク

トステア(R)※１+ファイバーハンス(TM)※２＋ゆがみ補修型CMC類似成分※３をシリーズ最高濃度配合。３つのうねりケア成分が、くせ・うねりを生み出す２つの要因にアプローチするスペシャルなヘアマスク。ダメージ部分に効率的に吸着し、髪のゆがみを補修※６。

さらにストレートヴェール成分※７が髪をコーティングし、うねりの要因となる湿気からガードし、補修を助けます。うるおい密度の高い、しなやかで上質なストレート髪へ。

スペシャルケアとして、週に２～３回のご使用がおすすめです。

matsukiyo コンクレッド ハイストレート メンテナンス ヘアマスク

200g／1,980円（税込）

くせ・うねり・広がりに悩む髪を内側から補修するシャンプー＆トリートメント

matsukiyo コンクレッド ハイストレート メンテナンス シャンプー

ゆがみ補修型CMC類似成分※３が、流出したCMC部分を補修しながらうるおいを受け入れる土台※８をサポート。アミノ酸系洗浄成分※９・ニュートラル補修成分※10配合で、キューティクルが開きやすいダメージヘアを整えながら洗い上げます。

＜本体＞400mL／1,980円（税込） ＜つめかえ＞350mL／1,540円（税込）

matsukiyo コンクレッド ハイストレート メンテナンス トリートメント

うねりの原因となる毛髪内部のたんぱく質結合のずれにアプローチする※６トステア(R)※１とファイバーハンス(TM)※２が、内側から補修しながら、繊細なヴェールで包み込んだような仕上がりで、するすると軽やかな指通りへと導きます。

＜本体＞400g／1,980円（税込） ＜つめかえ＞350g／1,540円（税込）

matsukiyo コンクレッド ハイストレート メンテナンス

シャンプー＆トリートメント １DAY

10mL+10g／143円（税込）

シリーズ共通：至福のケア時間を演出する香り「ラディアントブルームノート」

髪を洗う時間から乾かす時間まで、ずっとエレガントに寄り添うラディアントブルームノートの香りです。明るいペアーとピオニーで幕を開け、ハニーサックルとホワイトローズがエレガントに広がっていく、清潔感のあるきらめきのフローラルノートです。

matukiyo CONCREDインバスシリーズ ラインナップ

髪悩みに応じて選べる３シリーズ

＊シャンプーに配合しているCMC類似成分：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（毛髪補修成分）は、自社製品内において。トリートメントに配合しているファイバーハンス(TM)：ヒドロキシプロピルグルコナミド、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム（すべて毛髪補修成分）、水（基剤）は自社製品内において。ヘアマスクに配合しているトステア(R)：アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）、水（基剤） は、シリーズ内において。

＊ファイバーハンス(TM)はAshlandの登録商標です。

※１ アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（毛髪補修成分）、水（基剤） ※２ ヒドロキシプロピルグルコナミド、グルコン酸ヒドロキシプロピルアンモニウム（すべて毛髪補修成分）、水（基剤） ※３ ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（毛髪補修成分） ※４ 毛髪内部まで浸透すること※５ 2025年４月～12月までのシリーズ累計販売数 ※６ 物理的な補修効果による ※７ イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）（エモリエント成分）、加水分解水添デンプン、ＰＰＧ-３カプリリルエーテル（すべてヘアコンディショニング成分） ※８ 髪の芯のこと ※９ ココイルメチルタウリンＮａ（洗浄成分）※10 ポリクオタニウムー１０（ヘアコンディショニング成分）

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00 （年中無休）