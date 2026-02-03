弁護士ドットコム、20年間の挑戦と軌跡描く本格ベンチャーストーリー『世界は法律でできている　弁護士ドットコムの奮闘とこれから』を刊行

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎、以下当社）は、創業から20年にわたる挑戦と進化の軌跡を描いた創業20周年記念書籍『世界は法律でできている 弁護士ドットコムの奮闘とこれから』（著者：元榮太一郎／上阪徹）を、2026年2月4日（水）に刊行することをお知らせします。

本書は、「法律によって励まされ、勇気づけられ、法律によって世の中を良くしようと奮闘する人たち」の物語として、弁護士ドットコムという唯一無二のベンチャー企業が、どのように生まれ、何を信じ、どこへ向かおうとしているのかを描いた一冊です。8年に及ぶ赤字経営、事業転換の決断、組織の葛藤、そして成長の裏にあった数々の失敗と挑戦を、20数名のキーパーソンの証言とともに、臨場感あふれる筆致で描きます。

■目次

第1章 上場、そして、創業者は三兎を追う

第2章 8年の赤字をどうやって耐えたか?

第3章 飛躍のとき

第4章 もう一つの柱

第5章 テックカンパニーへの道

第6章 One弁護士ドットコム

■著者プロフィール

元榮太一郎（もとえ・たいちろう）

弁護士ドットコム株式会社 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士

1975年米国シカゴ生まれ。慶應義塾大学法学部法律学科卒業。1999年に旧司法試験に合格。2001年にアンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。2005年に独立し、Authense法律事務所および弁護士ドットコムを創業。2014年に弁護士ドットコムを弁護士として日本初となる株式上場。2016年に参議院議員選挙で千葉県選挙区から自民党公認候補として立候補し当選。2017年弁護士ドットコム会長に就任。2020年から菅義偉内閣で財務大臣政務官。2022年に参議院議員を任期満了し、弁護士ドットコム社長兼CEOに復帰。2025年12月、弁護士ドットコムが東京証券取引所プライム市場に上場（市場変更）。著書に『弁護士ドットコム 困っている人を救う僕たちの挑戦』（日経BP）、『「複業」で成功する』（新潮新書）など。

上阪徹（うえさか・とおる）

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。経営、金融、ベンチャー、就職などをテーマに雑誌や書籍、ウェブメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人超。担当した書籍は100冊超。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『マイクロソフト 再始動する最強企業』（ダイヤモンド社）、『東京ステーションホテル 100 年先のおもてなしへ』（河出書房新社）、『弁護士ドットコム 困っている人を救う僕たちの挑戦』（日経BP）など多数。

■商品概要

書名：世界は法律でできている 弁護士ドットコムの奮闘とこれから

著者：元榮太一郎・上阪徹

定価：2,090円（税込）

発売日：2026年2月4日（水）

形態：単行本（ソフトカバー）

ページ数：256ページ

出版社：株式会社日経BP

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/429620940X

◆弁護士ドットコム株式会社について： https://www.bengo4.com/corporate/

本社：東京都港区六本木四丁目1番4号 黒崎ビル

設立日：2005年7月4日

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO・弁護士 元榮 太一郎

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容：「プロフェッショナル・テックで、次の常識をつくる。」をミッションとして、人々と専門家をつなぐポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」「BUSINESS LAWYERS」、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」を提供