過去最大規模で開催　最新AI・マーケ・営業のトレンド展示会「Eight EXPO 2026」に出展　AIサービスのデモ体験を提供

コールセンターシステムやマーケティングシステムを月額制のクラウド型で提供している株式会社コラボス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：茂木 貴雄）は、2026年2月18日（水）・ 19日（木）の2日間、東京ビッグサイトにて開催される過去最大規模のAI・マーケティング・営業分野の最新トレンドと実践的な活用方法を紹介する総合展示会「Eight EXPO 2026」に出展します。

当社ブースでは、AI搭載のクラウド型コールセンターシステム 「VLOOM」と、AIマーケティングシステム「UZ」のデモが体験できます。

■Eight EXPO 2026とは？

本展示会は、AIをテーマにした「AI-PAX 第2回 AIの実践的な活用展」、営業に特化した「SDX 第5回 営業DX 比較・導入展」、マーケティングに特化した「MSX 第5回 マーケソリューション 比較・導入展」の3つから構成され、過去最大規模で開催されます。

AI、マーケティング、営業DXに関する最新ソリューションを提供する約200社が集結し、最新のテクノロジーから実践的な業務ノウハウまで、営業・マーケティング現場に必要なDX推進のヒントを一度に得ることができます。会場では、来場者一人ひとりのニーズに合わせて最適なサービスを予測・提案する、独自開発の「AIコンシェルジュ」を用意しており、自社の課題や目的に応じて最適なソリューションを、効率的に見つけることができます。

また、株式会社刀、楽天グループ株式会社、日本マイクロソフト株式会社ら登壇者による約26講演や、「NewsPicksコラボ大交流会」も開催されます。

■登壇者（一部紹介）

■当社の展示内容

当社ブースでは、以下2つのAIサービスのデモを体験できます。

１．AIマーケティングシステム「UZ」

コールセンター等の音声データから、高い訴求効果が見込める「興味関心キーワード」を独自開発のAIエンジンで自動抽出します。その抽出結果を基に、生成AIとの連携により、FAQや広告テキスト、メルマガ、トークスクリプト等の様々なコンテンツを自動生成し、企業のVoC分析やマーケティング施策に貢献する音声解析システムです。

２．AI搭載のクラウド型コールセンターシステム「VLOOM」

「UZ」の詳細はこちら :https://collabos-service.jp/service/data/uz/

AI音声認識（文字起こし）、自動要約、スマホ対応、テキストチャット等の機能を搭載しており、プラットフォームにAWSを採用した完全冗長化構成で、ロケーションフリーで利用可能な電話機本体不要のソフトフォンです。AI活用で、コールセンターの生産性と応対品質の向上を実現します。

■出展概要

「VLOOM」の詳細はこちら :https://collabos-service.jp/service/pbx/vloom/＜このような方におすすめ＞- 音声認識（文字おこし）、自動要約、オペレーター評価の自動化、FAQの自動生成等、AI技術を活用したコールセンターに興味がある方- 通話録音データや音声データをビジネスに活用したい方- 営業DX、マーケティングソリューション、生成AI活用にご興味がある方

