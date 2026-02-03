大塚商会最大のIT総合展示会「実践ソリューションフェア　2026」に出展いたします。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚裕司、以下大塚商会）主催のIT総合展示会「実践ソリューションフェア 2026」に2月4日（水）～6日（金）は東京会場、2月18日（水）・19日（木）は大阪会場にて出展いたします。

■本イベントについて

イベント名：実践ソリューションフェア2026

開催日：2026年2月4日（水）～6日（金）

会場：ザ・プリンスパークタワー東京（東京都港区芝公園4-8-1）

開催日：2026年2月18日（水）・19日（木）

会場：グランキューブ大阪〈大阪府立国際会議場〉（大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51）

URL：https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/?oiid=cp;jsf2026_top

東京会場のお申し込み・詳細はこちらから(https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/tokyo/)

URL：https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/tokyo/

大阪会場のお申し込み・詳細はこちらから(https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/osaka/)

URL：https://it-event.otsuka-shokai.co.jp/osaka/

■イベント概要

今回のテーマは「AIで拡がる！まるごとDX」を掲げております。

AI・DXを取り巻く環境は、AIエージェントや生成AIの高度化、ネットワーク・セキュリティ基盤の進化など、この一年で急速に進化し続け、個人や組織から企業全体にまで変革をもたらしています。

こうした変化の中でも、私たちの“オフィスまるごと”という方針は変わることなく、お客様に寄り添い、お客様と共に成長を続けています。

本フェアでは、こうしたIT業界の大きな潮流を踏まえた上で、大手企業だけではなく、中堅・中小企業のお客様にもすぐに実践いただけるよう「まるごとDX」として各種ソリューションを展示、セミナーでご紹介いたします。

■プロディライトが出展する背景について

プロディライトが自社開発したクラウドPBX「INNOVERA」は、2026年2月1日より、大塚商会が直接提案・管理し、自社ブランドとして包括的に提供するサービス群「たよれーる」にて販売が開始されました。

今回の取り扱い開始に伴い、大塚商会が推奨する製品・サービスを紹介する場である 「実践ソリューションフェア2026」 へ出展できる運びとなりました。本フェアのテーマである「AIで拡がる！まるごとDX」は、AIを活用した通話内容の文字起こしや感情分析など、INNOVERAが提供する先進的な機能とも高い親和性を持つものです。ぜひ当社ブースにお立ち寄りいただき、INNOVERAが実現する電話のDX についてご体感いただければ幸いです。

■関連するプレスリリース

クラウドPBX「INNOVERA」、大塚商会「たよれーる」にて提供を開始

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000144252.html

■大塚商会について

2024年の売上げは連結約1兆1,076億円を誇る、日本を代表するITソリューション企業。事業のインフラに欠かせないIT機器やシステムのご提案から導入までを行う「システムインテグレーション事業」とオフィス用品の通信販売と導入後に運用面での支援を行う「サービス＆サポート事業」を事業の柱としています。両事業を「ワンストップソリューション」で連携することで、お客様の抱える課題や要望に対し総合的な解決策をご提供し、お客様の事業のフェーズに即した戦略的なIT活用を継続的に支援します。

URL：https://www.otsuka-shokai.co.jp/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

