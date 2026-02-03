独自の「株主エンゲージメント度」測定でコミュニケーション向上をはかる「コエキクInsight」サービスリリースのお知らせ

株式会社プロネクサス

ディスクロージャー・IRを中心としたコーポレートコミュニケーション支援会社である株式会社プロネクサス（以下、当社）は、独自の「株主エンゲージメント度」を測定することで上場会社と個人株主のコミュニケーションの質的向上をはかる新サービス「コエキクInsight」（以下、本サービス）をリリースいたしましたので、お伝えいたします。

「貯蓄から投資へ」を掲げる政府の基本方針のもと、「新NISA」の導入などにより個人株主の増加が続いています。コーポレートガバナンス・コードに基づき、上場会社には株主との「建設的な対話」が求められていますが、個別面談による対話と議決権行使結果の分析が行いやすい機関投資家に比べて、個人株主は上場会社に対してどのような関与・行動（エンゲージメント）をとっているか、把握しにくい面があります。当社が2025年8月～9月に実施したお客様アンケートにおいても、多くの上場会社が個人投資家とのコミュニケーションに課題を感じていることがわかりました。

このような課題認識のもと、当社はお客様と個人投資家のコミュニケーション向上を支援すべく、かねてから提供してきた株主アンケートサービス「コエキク」を基盤として、さらなる分析機能を求めるお客様のニーズに対応した本サービス「コエキクInsight」を開発いたしました。

本サービス開発にあたり当社が調査を行った結果、株主のエンゲージメント行動と企業への満足度には強い関連性があることが分かりました。本サービスでは調査をもとに当社が開発した独自指標「株主エンゲージメント度」により、個人株主の行動・意向を可視化し、上場会社に対する満足度との相関を分析します。

本サービスにより当社が提供するレポートでは、上記で求めた株主エンゲージメント度のスコアをもとに、エンゲージメント度の高い層と低い層での行動や特性について比較分析も行います。これらをもとに、上場会社がどのような施策をとるべきか、定量的な根拠をもって個人投資家とのコミュニケーション戦略を検討することが可能になります。

当社は「コエキク」および本サービスの提供を通じ、上場会社と個人株主のコミュニケーション向上に貢献してまいります。

【本サービスによるレポートイメージ】

■「コエキクInsight」サービスサイト

https://www.pronexus.co.jp/lp/koekiku_insight/

■本サービスに関する問い合わせ先：

株式会社プロネクサス ソリューション事業部 Tel:03-5777-3601