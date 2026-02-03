姿勢サポートブランド「Style」シリーズ累計500万台を達成、BX Innerwearは30万枚突破

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）が展開する姿勢サポートブランド『Style』のブランド累計出荷台数が500万台※1を突破、また、2024年3月に発売を開始した「Style BX Innerwear」が、累計出荷枚数30万枚※2を突破したことを、お知らせいたします。

※1：2014年5月～2025年11月末までのStyleブランド累計出荷台数

※2：2024年3月～2025年12月末までの「Style BX Innerwear」累計出荷枚数

『Style』ブランドは2014年に誕生した「世界から姿勢による不調をゼロにする」をブランドビジョンに、 現代に生きる姿勢による不調を抱えるすべての人に向けた“姿勢サポートブランド”です。人間工学に基づいて設計したこだわりの形状と、カイロプラクティックのメソッドを融合した『Style』独自のコアテクノロジー「エルゴプラクター技術」で、本格的な姿勢サポートを実現してきました。

ブランドデビュー以来、姿勢サポートと座り心地を両立させた「Style PREMIUM」をはじめとしたシートタイプ、インテリアに馴染みながらもしっかりと姿勢ケアができるブランド初の本格ソファ「Style Sofa WL」などの健康Chairタイプ、2024年3月にはより簡単に姿勢サポートを出来るアイテムとして、着るだけで猫背・巻き肩をケアできる「Style BX Innerwear」をはじめとしたサポートウェアタイプなど、様々なシーンで姿勢をサポートできるアイテムを展開してまいりました。この度、多くのお客様にご愛顧いただいた結果、2025年11月末をもって累計で500万台※1の累計出荷台数を実現することができました。

また、「Style BX Innerwear」も発売から1年9か月の2025年12月末には累計出荷枚数30万枚※2と非常に多くの方にご愛顧いただいております。

なお「Style」ブランドではブランド累計出荷台数500万台と「Style BX Innerwear」累計出荷枚数30万枚の突破を記念して公式SNSにてStyleの商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細は各公式SNSにて発表しますので、そちらも併せてご確認ください。

今後も、様々な革新的な姿勢サポートアイテムを通じて、世界中の人々が健やかで前向きな人生を送ることができる社会の実現を目指してまいります。

「シート」タイプ「健康チェア」タイプ「サポートウェア」タイプ

【累計500万台※達成プレゼントキャンペーン】

500万台の突破を記念して、公式インスタグラム、公式Xそれぞれでプレゼントキャンペーンを実施いたします。

Style公式インスタグラム、公式Xのアカウントフォローの上、商品の希望（カラー、サイズ）をコメント

詳細は公式アカウントの投稿を確認ください。

Style公式インスタグラムアカウント：https://www.instagram.com/style.mtg/

Style公式Xアカウント：https://x.com/Style_mtg

■第一弾

日程：2026年2月4日（水）～2月13日（金）

プレゼント商品：Style PREMIUM

■第二弾

日程：2026年2月16日（月）～2月25日（水）

プレゼント商品：Style BX Innerwear

【『Style』について】

『Style』は、「世界から姿勢による不調をゼロにする」をブランドビジョンに、 現代に生きる姿勢による不調を抱えるすべての人に向けた“姿勢サポートブランド”です。

2014年の発売以来、一貫して姿勢サポートにこだわりラインナップを拡充してきました。

現在は、国内外で展開しており、シリーズ累計出荷台数は500万台※を突破。姿勢サポート市場を牽引しています。

Style ブランド URL：https://www.mtg.gr.jp/brands/wellness/product/style/

