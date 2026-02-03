株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、証券コード：2334、以下「イオレ」）は、株式会社Gaia（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：窪田 昌弘 以下「Gaia」）の株式を取得し、出資することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

出資の目的

イオレは、暗号資産金融事業における運用力の向上および事業基盤の強化を目的として、Gaiaへの出資を決定いたしました。

Gaiaとは、2025年11月18日付「株式会社Gaiaとの戦略的提携に関する基本合意のお知らせ」※にて開示のとおり、すでにMOU（基本合意書）を締結しております。

Gaiaは、2017年以降、継続的な運用実績を有しており、完全自己完結型の運用体制のもと、安定的かつ高水準の運用成績を実現してきました。

近年、国内外においてデジタルアセット・トレジャリー（DAT）を掲げる企業は増加していますが、その多くは暗号資産の購入・保有にとどまり、市場価格の上昇時にのみ収益が発生し、下落時には損失を被る構造となっています。当社は、この点において明確な差別化を図ります。

本出資を通じて、イオレはGaiaを暗号資産の「共同運用パートナー」と位置づけ、保有する暗号資産を能動的に運用することで、価格上昇局面のみならず下落局面においても収益の創出を目指す体制を構築してまいります。これにより、暗号資産の保有を市場環境に左右される不安定要因ではなく、安定的な収益基盤へと転換することを企図しております。

また、グローバルな資産運用業界では、AIを活用した次世代型のクオンツ運用が本格化しており、暗号資産市場においても同様のアプローチが有効であると考えております。当社経営陣は、国内先端AI企業においてAI開発および事業化に携わった実務経験を有しており、Gaia社の運用ノウハウとの融合を通じて、AI駆動型の運用モデルを共同開発し、保有資産の収益化を推進してまいります。

※2025年11月18日付開示「イオレ、Gaiaと暗号資産金融事業における戦略的事業提携に関する基本合意書を締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000264.000030850.html)」

出資の概要

イオレは、Gaiaが実施する第三者割当増資の引き受けおよび既存株主からの株式譲受により、Gaiaの発行済株式の11.2％を取得する予定です。

なお、本出資は原則としてビットコイン（BTC）による現物出資を想定しております。

出資概要は以下のとおりです。

取得価額： 約2億4,200万円（1,646株）

出資方法： ビットコイン（BTC）による現物出資

出資後の議決権所有割合： 11.2％

【株式会社Gaiaについて】

会社名： 株式会社Gaia

本社所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋３丁目３番13号 平和ビル三号館３Ｆ

代 表 者：代表取締役 窪田 昌弘

設立：2017年5月18日

資本金：1.2億円（資本準備金含む）

事業内容：暗号資産関連事業 / 暗号資産レンディング事業/ブロックチェーン開発 / 金融システム開発 / Webシステム・アプリ開発

U R L：https://gaia-eve.co.jp/

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：9億1533万円 ※2025年3月31日時点

従 業 員 数：100名 ※2025年3月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



