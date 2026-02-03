【新潟県少年自然の家】自然の家でたき火体験！みんなでほっとするひと時を。体験イベント「みんなでたき火をしてみよう」を開催！
株式会社サンアメニティ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WZMqbda3y84 ]
◯リリース概要（イベント内容）
今回は「たき火」にチャレンジ！
いろいろな方法での火おこし体験をはじめ、簡単なアウトドア料理をしながら火について学ぶ日帰り体験プログラムです！
※動画は過去の内容を掲載しております。
アウトドアに興味のある方はもちろん、「何かにチャレンジしたい！」という方にもおすすめのプログラムです！
[主なイベント内容]
・火おこし体験
・みんなでたき火体験
・たき火でアウトドア料理体験
◯施設紹介（イベント紹介・告知）
みんなでたき火をしてみよう ～火を知る・使う・感じ取る～
【 日 程 】令和8年3月７日（土）
【 対 象 】小学４年生以上・一般
【 参加費 】１人あたり1,500円
【 定 員 】30名程度
【 締 切 】先着順、定員に達し次第締切
【申込方法】公式HPをご確認の上、メールにてお申込みください。
イベント詳細ページ：https://x.gd/niigatashizen
◯施設概要（利用方法・料金等）
新潟県少年自然の家
新潟県胎内市乙1503-166
TEL：0254-46-2224
FAX：0254-46-3070
E-mail：niigatashizen@sunamenity.co.jp
公式HP：https://niigata-shounensizen.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/niigata_shizen/
【会社概要】
社名：株式会社サンアメニティ
本社所在地：東京都北区王子３-１９-７
代表取締役：大隈 太嘉志
事業内容： 指定管理事業・施設運営・ビルメンテナンス
設立： 昭和54年2月
HP：https://www.sunamenity.co.jp