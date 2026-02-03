オリコ、中南信用金庫と事業性小口ローンの取り扱いを開始

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、中南信用金庫（神奈川県中郡、理事長：大藤 勉）と提携し、2026年2月2日より事業性小口ローン「グッドサポート500」（以下、本ローン）の取り扱いを開始いたしました。

本ローンは、法人および個人事業主のお客さまを対象に、運転資金・設備資金などの事業資金にご利用いただけます。決算書不要でお申し込みが可能で、設立間もない法人さまもご利用いただけます。

■商品の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/84623/table/402_1_29dfffcd29ecc4c6d2834dd61dc62af8.jpg?v=202602030721 ]

オリコは、1983年に金融機関と提携した個人向け融資の保証業務を開始し、法人・個人事業主のお客さまに、事業性融資の保証商品を提供するなど、多くの金融機関にご導入いただいております。今後も金融機関との提携関係の一層の強化を図り、クレジット事業で培った豊富なノウハウで、お客さまに満足いただける商品・サービスを提供してまいります。