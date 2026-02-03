『第３回テレビカンファレンス』大盛況のうちに閉幕！　　　　　　　　 ご好評につきアーカイブ配信が決定！

株式会社テレビ朝日

民放キー５局の主催で、テレビマーケティングの最新トレンドを発信するイベント『第３回テレビカンファレンス』が、1月27日（火）渋谷ヒカリエホールにて開催されました。

メインステージでは「テレビのシンカ、お伝えさせてもらえませんか」をテーマに、日本コカ・コーラ社による「なぜテレビ広告を買い続けるのか」を語る基調講演を実施。続くセッションでは、テレビの３つの“シンカ”（真価・深化・進化）を軸に、今知っておきたいテレビマーケティングの最新トピックスをお伝えしました。当日は、メインステージ・サテライト会場ともに満席となり、多くのお客様にご来場いただきました。

日本コカ・コーラ社による基調講演

メインステージ司会進行 テレビ東京・中根舞美アナウンサー

さらに、民放キー５局（日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ）のブースやTVer社・ビデオリサーチ社・REVISIO社といった出展各社のブースにも多くの来場者が詰めかけました。編成情報やセールスの最新商品を詳しく解説する計２０本近くのセッションはいずれも大盛況で、立ち見が出るほどの熱気に包まれました。

会場の様子

そして、「各セッションをもう一度見たい」という多くの声にお応えし、アーカイブ配信の実施が決定しました。事前に参加登録をしていただいた方のみ、マイページよりご視聴いただけます。

アーカイブを通じて、今一度、当日の会場の熱量を感じていただき、テレビマーケティングへの理解をさらに深めていただければ幸いです。今後とも「テレビカンファレンス」を引き続き、よろしくお願いいたします。

ご参加・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

5局のマスコットキャラクターが集結してのお出迎えも

【第3回テレビカンファレンス概要】

公式HP： https://tvconference.jp/

公式HP二次元コード

■会場・日時

ヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9階）1月27日（火）12:30～18:15（受付開始12:00）

■主催

日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ

