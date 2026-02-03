『第３回テレビカンファレンス』大盛況のうちに閉幕！ ご好評につきアーカイブ配信が決定！
民放キー５局の主催で、テレビマーケティングの最新トレンドを発信するイベント『第３回テレビカンファレンス』が、1月27日（火）渋谷ヒカリエホールにて開催されました。
メインステージでは「テレビのシンカ、お伝えさせてもらえませんか」をテーマに、日本コカ・コーラ社による「なぜテレビ広告を買い続けるのか」を語る基調講演を実施。続くセッションでは、テレビの３つの“シンカ”（真価・深化・進化）を軸に、今知っておきたいテレビマーケティングの最新トピックスをお伝えしました。当日は、メインステージ・サテライト会場ともに満席となり、多くのお客様にご来場いただきました。
日本コカ・コーラ社による基調講演
メインステージ司会進行 テレビ東京・中根舞美アナウンサー
さらに、民放キー５局（日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ）のブースやTVer社・ビデオリサーチ社・REVISIO社といった出展各社のブースにも多くの来場者が詰めかけました。編成情報やセールスの最新商品を詳しく解説する計２０本近くのセッションはいずれも大盛況で、立ち見が出るほどの熱気に包まれました。
会場の様子
そして、「各セッションをもう一度見たい」という多くの声にお応えし、アーカイブ配信の実施が決定しました。事前に参加登録をしていただいた方のみ、マイページよりご視聴いただけます。
アーカイブを通じて、今一度、当日の会場の熱量を感じていただき、テレビマーケティングへの理解をさらに深めていただければ幸いです。今後とも「テレビカンファレンス」を引き続き、よろしくお願いいたします。
ご参加・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました。
5局のマスコットキャラクターが集結してのお出迎えも
【第3回テレビカンファレンス概要】
公式HP： https://tvconference.jp/
＊お申込み受付は終了しております
■会場・日時
ヒカリエホール（渋谷ヒカリエ9階）1月27日（火）12:30～18:15（受付開始12:00）
■主催
日本テレビ・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビ
■お問い合わせ
テレビカンファレンス事務局 Email：tv-conference@newsbase.co.jp