一般社団法人環境行動デザインハブ

一般社団法人 環境行動デザインハブ（Environmental Behavior Design Hub、EBDH、以下「環境行動デザインハブ」）は、2026年1月26日（月）に設立イベントをオンラインで開催し、日本初の民間発環境特化型ナッジユニットとして本格的に活動を開始いたしました。

IEA（国際エネルギー機関）の「Net Zero by 2050」レポートによると、2050年のカーボンニュートラル実現に必要な排出削減の約3分の2（63%）に消費者の行動変容が関係すると指摘されています。環境行動デザインハブは、前身の「BECC JAPAN」が12年間にわたり培った2,800人以上の専門家コミュニティとその知見を基盤に、「わかっているのに動けない」という課題を行動科学の力で解決し、社会実装を加速させます。

設立の背景：知見共有から「社会実装」の実践支援へ

2014年に活動を開始した「BECC JAPAN」は、日本最大級の行動科学×環境のプラットフォームとして成長してきました（参加者延べ2,800人超、発表件数470件）。しかし、2050年のカーボンニュートラル目標達成には、議論の場を超えた「現場への実装」が急務です。そこで、公共性と持続可能性を備えた運営体制を整え、自治体や企業に伴走する実働組織として法人化いたしました。

代表理事 平山 翔のコメント：

「環境問題は、一部の意識の高い人たちだけに頼っていては解決できません。誰もが自然に環境保全へと向かう選択をできる社会を築いていく必要があります。そのためには、研究者、企業、行政、NPOという産官学民のプレイヤーが知見を共有し、協働して環境行動をデザインしていくことが不可欠です。私たちは、この協働を加速させる『ハブ』となり、具体的な社会実装へとつないでいくために、環境行動デザインハブを設立しました。」

環境行動デザインハブの3つの提供価値- 知恵をつなぐ： 国内外の行動科学・環境行動に関する知見を、共有・蓄積・発信- 関係をつなぐ： 研究者、企業、行政、NPOが垣根を超えて協働できるネットワークを構築- 実践につなぐ： 地域や組織の課題に寄り添い、研修や伴走支援を通じて行動デザインの設計と実践を支援実践支援実績- 埼玉県： 地球温暖化防止活動推進員向け「ナッジ×脱炭素 基本から応用まで」研修（2025年9月、埼玉県地球温暖化防止活動推進センター）- 北海道： 市町村職員向け「地域脱炭素のためのナッジを活用した普及啓発」研修（2025年11月、北海道ゼロカーボン塾）- 再エネセミナー設計の伴走支援に向けた協議を開始今後の展開- コミュニティ活動： Slackコミュニティの運営、定期的なコミュニティラウンジの開催- イベント： BECC JAPANコンファレンス（毎年夏開催）の継続、各種セミナー・ワークショップの企画- 実践支援：各地域でのナッジ研修、再エネセミナー支援、自治体・企業・NPO等への伴走支援一般社団法人 環境行動デザインハブ（Environmental Behavior Design Hub, EBDH）

設立： 2025年11月

代表理事： 平山 翔

URL： https://www.envbehavior.org/

事業内容： 持続可能な社会の実現に向けて、協働を通じて行動科学の知見を実践につなげることを目的としたコミュニティ運営、WEBサイト運営、イベント・交流会の運営、実践につなげる各種ステージの支援

メールアドレス： contact@envbehavior.or.jp