超広帯域 (UWB) 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月23に「超広帯域 (UWB)市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。超広帯域 (UWB)に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
超広帯域 (UWB)市場の概要
超広帯域 (UWB) 市場に関する当社の調査レポートによると、超広帯域 (UWB) 市場規模は 2035 年に約 108.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 超広帯域 (UWB) 市場規模は約 17.1億米ドルとなっています。超広帯域 (UWB) に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 19.75% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、超広帯域（UWB）市場シェアの拡大は、屋内測位および高精度位置情報に対する需要の高まりによるものです。UWBはセンチメートルレベルの精度を実現できるため、屋内ナビゲーション、産業オートメーション、人員監視、資産追跡などの分野での導入が進むと予想されます。
超広帯域 (UWB)に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/ultra-wideband-uwb-market/107816
超広帯域（UWB）に関する市場調査によると、自動車分野での採用拡大により、市場シェアが拡大する見込みです。UWBは、車両のキーレスエントリー機能、リレーアタック対策セキュリティ、車内センシングなど、幅広い用途で活用されています。電気自動車（EV）や自動運転車の需要増加は、今後数年間でUWBの市場導入をさらに促進すると予想されます。
しかし、統合の複雑さや技術的な障壁が、今後数年間の市場成長を抑制する可能性があります。UWBの統合には既存システムの変更や慎重なキャリブレーションが必要となるため、高度なスキルを持つ技術者のサービスが不可欠であり、多くの新興国にとってこれが課題となる可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340776/images/bodyimage1】
超広帯域 (UWB)市場セグメンテーションの傾向分析
超広帯域 (UWB) 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、超広帯域 (UWB) の市場調査は、アプリケーション別、技術別、最終用途別、範囲別、コンポーネント別と地域別に分割されています。
超広帯域 (UWB)市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-107816
UWB（超広帯域）市場は、通信距離に基づいて、短距離、中距離、長距離に分割されています。このうち、短距離セグメントが予測期間中に市場シェアの50%を占め、市場を牽引すると予想されています。短距離における位置検出の精度と正確さが高いため、短距離UWBの採用はすでに広く普及しており、今後数年間でさらに増加すると見込まれています。
超広帯域 (UWB)の地域市場の見通し
超広帯域 (UWB) 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、北米市場が推定期間において32%の市場シェアを占め、圧倒的な存在感を示しています。この地域における強力な投資とエコシステムが、UWBなどの新技術の早期導入と発展を促進し、市場での普及と利用拡大につながっています。
