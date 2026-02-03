【人材採用DX導入】新入社員研修の手間を削減。WriteVideoでオンボーディングを自動化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、医療法人様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■～企業のDXを加速する革新的なツール～
近年、企業の人手不足が深刻化し、採用活動や研修にかける時間やリソースが不足しています。特に、新入社員のオンボーディングにおいては、膨大な時間と手間がかかるため、効率的な教育方法が求められています。しかし、既存の研修方法では、社員教育にかかるコストや時間を削減するのが難しいという課題を抱えています。
そのような中、企業のオンボーディング業務の効率化を支援するために、WriteVideoが注目されています。
＜企業から好評の活用シーン＞
・新入社員向けの研修コンテンツの動画化
・会社のルールやマニュアルの動画化
・業務フローやシステム操作マニュアルの動画化
URLをワンクリックするだけで動画が再生され、高齢者の方でも簡単に閲覧できます。ご家族への共有も簡単にできるようになったと好評です。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■主な導入先
2024年10月のリリースから約3か月で驚異の150％成長中！商談からご契約までの契約率は驚異の3割となっています。（※25年2月時点）
・企業内での研修コンテンツを動画化し、伝達効率の向上
・業務マニュアルやルールを動画化し、社員の理解スピードを向上
・社内コミュニケーションを動画化し、部署間の情報共有を効率化
など、多くの企業で「既存のPowerPointやWord資料を簡単に動画に出来て、導入が簡単」
「文章を書くだけで動画になる、使い方もシンプルでこれなら使えそう」
と広がりを見せています。
■企業の皆様へ
・新入社員研修の手間を削減
・オンボーディングの効率化
AI動画を導入し、現場の情報伝達をより手間とコストなく強化してみませんか？
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーの開催について
無料のWriteVideo使い方セミナーを開催しております。
申し込みはこちらから
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
