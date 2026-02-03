【ソフトテニス】東京体育館でルーセント展示会 盛況のうちに終了
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、2026年1月16日～17日の2日間で、東京体育館の特設会場にて「ルーセント展示会」を開催し、多くの方にご来場いただき、盛況のうちに終了しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340771/images/bodyimage1】
ルーセントが4月以降に展開する「LUCENT SPRING SUMMER Collection 2026」の新作ウェアやアクセサリーを展示。ご来場いただいた方々には、ルーセントの展開するブランド「ルーセント」が、スポーツを楽しむ人々を応援するために生まれたスポーツウェアであることなど、コンセプトや仕様を紹介しました。
お取引先様や一般の方などにご来場いただき、新作商品を手に取って試していただき、ご予約等の商談も行いました。また、来場された方限定の特典をお渡ししたほか、小売店様を対象とした限定商品もご用意しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340771/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340771/images/bodyimage3】
ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会
「ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会」は2026年1月18日（日）に東京体育館（東京都渋谷区）で開催されました。2025年の国内の主要な大会で優秀な成績を収めた男女8ペアが出場し、頂点を競う大会です。予選リーグ戦（2ブロック）を行い、各ブロック1位、2位によるトーナメントを実施しました。
＜東京インドア 出場選手（男子）＞
橋場 柊一郎・菊山 太陽（法政大学）
品川 貴紀・早川 和宏（福井県庁）
浅見 竣一朗・安達 宣（早稲田大学）
内本 隆文・上松 俊貴（NTT西日本）
船水 颯人・丸山 海斗（ヨネックス・one team）
中村 悠峰・岡田 侑也（明治大学）
矢野 颯人・内田 理久（NTT西日本）
片岡 暁紀・黒坂 卓矢（日本体育大学）
※上岡俊介選手が怪我による欠場のため 船水颯人選手に変更になりました。
＜東京インドア 出場選手（女子）＞
高橋 偲・岩倉 彩佳（どんぐり北広島）
長谷川 憂華・辻倉 奈津（ワタキューセイモア）
浪岡 菜々美・久保 晴華（ナガセケンコー）
前田 梨緒・中谷 さくら（明治大学）
天間 美嘉・左近 知美（日本体育大学）
佐藤 心美・青木 夕佳（早稲田大学）
天間 麗奈・前川 愛生（東北高校・広島翔洋高校）
原口 美咲・宮前 希帆（ワタキューセイモア）
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340771/images/bodyimage4】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340771/images/bodyimage5】
