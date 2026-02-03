ヘアログ、美容室向け無料MEO対策ツールに「アンケートPOP印刷」「ショップカード印刷」機能を追加 ～店内・来店時のアンケート導線を強化し、口コミ獲得をより自然に～
美容室の口コミサイト「ヘアログ」（ https://hairlog.jp/ ）を運営する株式会社ノーマリズム（東京都目黒区）は、2026年2月3日、ヘアログ会員向け無料MEO対策ツールにおいて、新たに「アンケートPOP印刷」「ショップカード印刷」の機能を追加リリースしました。
本アップデートにより、来店時や店内での案内シーンに合わせて、紙ツールを活用した口コミ導線の設計が可能となり、無理のない形でGoogleマップ対策（MEO）を行うことができます。
■リリースの背景
Googleマップ上での表示順位は、美容室の集客に直結する重要な要素であり、その評価軸の一つが「口コミ」です。
一方で現場では、
・口コミのお願いを口頭で伝えにくい
・スタッフによって案内方法にばらつきが出る
・案内のタイミングを逃してしまう
といった課題があり、仕組みはあっても実際の運用が定着しにくいという声が多くありました。
そこでヘアログでは、既存のアンケート機能をより活用しやすくするため、来店時・店内で自然に使える印刷物として」「アンケートPOP印刷」「ショップカード印刷の機能を開発。
スタッフの負担を増やさず、継続しやすいMEO施策を支援します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340774/images/bodyimage1】
■新機能(1) アンケートPOP印刷
店内に設置できるアンケート用POPを印刷できる機能です。
受付・セット面・レジ周りなどに設置することで、お客様が自発的にアンケートへ進みやすい環境を作ることができます。
[特徴]
・店内設置用のアンケートPOPを簡単に作成・印刷
・QRコードからそのままアンケート（口コミ投稿）へ誘導
・スタッフの声がけに依存しない口コミ導線を構築
・POP内の文言は自由に編集可能
▼サンプルイメージ
https://storage.googleapis.com/hairlog/assets/pdf/meo_pop_sample_1.pdf
https://storage.googleapis.com/hairlog/assets/pdf/meo_pop_sample_2.pdf
https://storage.googleapis.com/hairlog/assets/pdf/meo_pop_sample_3.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340774/images/bodyimage2】
■新機能(2) ショップカード印刷
QRコード付きのショップカードを簡単に作成・印刷できる機能です。
来店時にお客様へカードをお渡しするだけで、その場でスムーズにアンケート（口コミ投稿）へご案内できます。
[特徴]
・QRコード付きショップカードを簡単に作成・印刷
・カードを渡すだけで、口コミ導線を確保
・口頭説明が不要で、スタッフの負担を軽減
・カード内の文言は自由に編集可能
▼サンプルイメージ
https://storage.googleapis.com/hairlog/assets/pdf/meo_card_sample_1.pdf
https://storage.googleapis.com/hairlog/assets/pdf/meo_card_sample_2.pdf
https://storage.googleapis.com/hairlog/assets/pdf/meo_card_sample_3.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340774/images/bodyimage3】
■ヘアログ「MEO対策ツール」の特徴
・高評価の口コミを効率的に増やすことができるアンケートシステム
・お客様の自由意志による、クリーンで安心なMEO施策
・共有URLやQRコードを、サンクスメールやLINEメッセージに簡単に活用可能
・アンケート用QRコード付きのショップカード／店内POP印刷テンプレートを用意
