2月13日(金)「井川塾」にて衆院選2026を徹底解説。元大王製紙会長・井川意高が、選挙結果の裏側に潜む「日本人の本音」を独占公開！ ～参加者全員に「限定オリジナルクリアファイル」の進呈も決定～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340758/images/bodyimage1】
株式会社サイゾーは、2026年2月13日（金）、元大王製紙会長・井川意高氏によるトークライブ「井川塾・衆院選2026：井川はこう読む！選挙結果から見える『日本人の本音』と『日本のこれから』」を代々木・LIVE STUDIO LODGEにて開催いたします。
本イベントは、2月8日の衆議院選挙投開票からわずか5日後、感情的な論評や拙速な予測が一巡し、最も冷静に「この先」を考えられるタイミングで実施されます。
■ 開催の背景：溢れる情報の影に隠れた「本質」を抉り出す
1月27日の公示以降、メディアには膨大な選挙情報が溢れていますが、「全体像が見えない」「その先がわからない」と感じる有権者は少なくありません。 5000億円企業のトップを務め、かつて日本保守党員として選挙の内側を見てきた経験を持つ井川氏は、単なる数字の集計ではない、「有権者の心理」や「現場の空気感」を重視し、独自の視点から選挙結果の裏側を整理します。
▼詳細・チケット購入はこちら（井川塾公式ストア）
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■ 本イベントの注目ポイント
1. 数字の裏に滲み出た「日本人の本音」を分析 「なぜあの政党は伸びたのか？」「話題の勢力が伸び悩んだ理由は何か？」といった問いに対し、現場でしか感じ取れない空気感や、クローズドな場限定の「内輪話」を交えて明かします。
2. 今後の政治動向への「現実的な見通し」 政界再編や離合集散など、永田町で今後どのような力学が働くのか、希望的観測を排した井川氏独自の「その後」の分析を公開します。
3. 【特別追加特典】来場者全員に限定グッズをプレゼント 今回、緊急決定した特典として、当日会場にご来場いただいた参加者全員に「井川塾・特製オリジナルクリアファイル」をプレゼントいたします。ここでしか手に入らない非売品の限定グッズです。
4. 一切の忖度なし！「直接聞ける」質疑応答 本イベントはネット配信を一切行いません。そのため、会場では参加者からの疑問や問題意識に対し、井川氏が忖度なしの「本音」で回答する、双方向の濃密な時間を確保しています。
■ 登壇者プロフィール
井川 意高（いかわ もとたか） 5000億円企業のトップでありながら、ギャンブルで106億円を蕩尽し服役を経験。圧倒的な知識と独自の視点、忖度のない発信で、新たな人生を疾走している。
■ 開催概要
● 日時： 2026年2月13日（金）19:00～21:00（18:30開場）
● 場所： LIVE STUDIO LODGE（代々木） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
● 価格： 15,000円（税込／1ドリンク付）
● 来場特典： 井川塾特製オリジナルクリアファイル（全員プレゼント）
● チケット購入： 井川塾公式ストア、またはTIGETにて販売中
▼詳細・チケット購入はこちら（井川塾公式ストア）
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
問い合わせ先
ikawa.cram.school@gmail.com
（株式会社サイゾー・井川塾運営事務局）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340758/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾーは、2026年2月13日（金）、元大王製紙会長・井川意高氏によるトークライブ「井川塾・衆院選2026：井川はこう読む！選挙結果から見える『日本人の本音』と『日本のこれから』」を代々木・LIVE STUDIO LODGEにて開催いたします。
本イベントは、2月8日の衆議院選挙投開票からわずか5日後、感情的な論評や拙速な予測が一巡し、最も冷静に「この先」を考えられるタイミングで実施されます。
■ 開催の背景：溢れる情報の影に隠れた「本質」を抉り出す
1月27日の公示以降、メディアには膨大な選挙情報が溢れていますが、「全体像が見えない」「その先がわからない」と感じる有権者は少なくありません。 5000億円企業のトップを務め、かつて日本保守党員として選挙の内側を見てきた経験を持つ井川氏は、単なる数字の集計ではない、「有権者の心理」や「現場の空気感」を重視し、独自の視点から選挙結果の裏側を整理します。
▼詳細・チケット購入はこちら（井川塾公式ストア）
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
■ 本イベントの注目ポイント
1. 数字の裏に滲み出た「日本人の本音」を分析 「なぜあの政党は伸びたのか？」「話題の勢力が伸び悩んだ理由は何か？」といった問いに対し、現場でしか感じ取れない空気感や、クローズドな場限定の「内輪話」を交えて明かします。
2. 今後の政治動向への「現実的な見通し」 政界再編や離合集散など、永田町で今後どのような力学が働くのか、希望的観測を排した井川氏独自の「その後」の分析を公開します。
3. 【特別追加特典】来場者全員に限定グッズをプレゼント 今回、緊急決定した特典として、当日会場にご来場いただいた参加者全員に「井川塾・特製オリジナルクリアファイル」をプレゼントいたします。ここでしか手に入らない非売品の限定グッズです。
4. 一切の忖度なし！「直接聞ける」質疑応答 本イベントはネット配信を一切行いません。そのため、会場では参加者からの疑問や問題意識に対し、井川氏が忖度なしの「本音」で回答する、双方向の濃密な時間を確保しています。
■ 登壇者プロフィール
井川 意高（いかわ もとたか） 5000億円企業のトップでありながら、ギャンブルで106億円を蕩尽し服役を経験。圧倒的な知識と独自の視点、忖度のない発信で、新たな人生を疾走している。
■ 開催概要
● 日時： 2026年2月13日（金）19:00～21:00（18:30開場）
● 場所： LIVE STUDIO LODGE（代々木） （東京都渋谷区代々木1丁目30-1 代々木パークビル B1）
● 価格： 15,000円（税込／1ドリンク付）
● 来場特典： 井川塾特製オリジナルクリアファイル（全員プレゼント）
● チケット購入： 井川塾公式ストア、またはTIGETにて販売中
▼詳細・チケット購入はこちら（井川塾公式ストア）
https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
問い合わせ先
ikawa.cram.school@gmail.com
（株式会社サイゾー・井川塾運営事務局）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340758/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社サイゾー
プレスリリース詳細へ