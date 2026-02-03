【プレイベント】伊豆高原って、イヌ高原？ #INUKOGEN

一般社団法人伊豆高原観光オフィス

2026年3月14日（土）・15日（日）に伊豆高原駅で開催される「第5回 伊豆高原わんわんマルシェ～みんなが主役だワン！～」。

その開催に先立ち、報道機関向けプレイベントを2026年2月14日（土）、伊豆高原駅にて実施します。

本プレイベントは、伊豆高原が「日本一ワンちゃんにやさしい街」を目指す中で、いつしか「イヌ高原（いぬこうげん）」と呼ばれるようになった背景や、その想いを象徴する取り組み「#INUKOGEN」を、実際に“見て・体験して”もらうことを目的としたものです。

■ プレイベント概要

イベント名：#INUKOGEN モニュメントお披露目イベント（報道機関向け）

開催日：2026年2月14日（土）

時間：10:00～11:00（予定）

会場：伊豆高原駅（静岡県伊東市）

対象：報道機関各社

■ 「#INUKOGEN」モニュメントを初公開

プレイベント当日は**「#INUKOGEN」モニュメント**を初披露します。

このモニュメントは、日本一ワンちゃんにやさしい街を目指す伊豆高原が、いつしか「イヌ高原」と呼ばれるようになった背景や想いを、ひと目で伝えることを目的にデザインされました。

本モニュメントは、2026年2月14日のプレイベント当日および、3月14日・15日の本開催期間中のみ展示される、期間限定の企画です。

■ マルシェ当日企画を一足先に体験

プレイベントでは、3月のマルシェ当日に実施予定の参加型企画「#INUKOGEN あしアート」を、バレンタインバージョンとして体験いただけます。

ワンちゃんの足あとでつくるアートは、一頭一頭の個性がそのまま形になる企画。

この日は、バレンタインにちなんだ特別仕様で実施し、当日の雰囲気をいち早く感じていただきます。

■ イベントチラシ配布・当日企画の紹介

会場では、第5回 伊豆高原わんわんマルシェのイベントチラシを配布し、

3月14日・15日の開催内容や企画の見どころについてご紹介します。

「伊豆高原って、イヌ高原？」という問いかけの背景にある、地域とワンちゃんの関係性、そしてマルシェを通じた取り組みについてもお伝えします。

また、バレンタインにちなんだノベルティの配布もございます。

■ 「イヌ高原・伊豆高原」を伝えるためのプレイベント

#INUKOGENは、伊豆高原に集まるワンちゃんたちの姿や、その存在そのものを通して、

犬とともに過ごす街・伊豆高原の魅力を発信していく取り組みです。

今回のプレイベントは、その想いを報道機関の皆さまに直接お伝えする機会として開催します。

■ 本開催イベント概要（参考）

イベント名：第5回 伊豆高原わんわんマルシェ～みんなが主役だワン！～

開催日：2026年3月14日（土）・15日（日）

会場：伊豆高原駅

入場料：無料

■ 主催・共催

主催：伊東市健康保養地づくり実行委員会／一般社団法人伊豆高原観光オフィス

共催：伊豆急行株式会社

後援：一般社団法人 伊東観光協会／伊東商工会議所／株式会社 伊豆新聞本社／一般社団法人 美しい伊豆創造センター

※取材をご希望の報道機関の方は、事前に主催者までお問い合わせください。

※内容は予告なく変更となる場合があります。