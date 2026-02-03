ランチの新定番はこれ！マンドリルカレー別邸、『カレーうどん』販売スタート

株式会社antiqua

マンドリルカレー別邸では、新メニューとして「カレーうどん」の販売を開始しました。

カレー専門店ならではのスパイス設計で、うどんとの相性を追求した一杯です。

ランチタイムに“ちょうどいい満足感”を楽しめる、新しい定番メニューが登場しました。

■ カレー屋が作るからこそ辿り着いた「カレーうどん」

詳細を見る :https://www.antiqua.me/bettei

今回新たに加わったカレーうどんは、

マンドリルカレー別邸のカレーをベースに、うどんに合うスパイス感・後味・食べ進めやすさを細かく調整。

カレーの旨みはしっかり感じながらも、重たすぎず、最後まで飽きずに食べられるバランスに仕上げています。

「カレーライスとは違う満足感」を楽しめる、カレー専門店ならではの新しい一杯です。

■ ランチに選びやすい、ちょうどいい食べごたえ

カレーうどん 1,045円(税込)

マンドリルカレー別邸の『カレーうどん』は、

スパイスの香りと旨みはそのままに、うどんに絡むバランスを追求することで、最後まで食べ飽きない味わいに仕上げています。

一口ごとに広がるカレーの奥行きと、食べ進めるほどに感じる心地よい余韻。

「カレー屋のカレーうどんだからこそ食べてみたい」そう思わせる一杯です。

■ 嬉しいニュース！オムカレーは毎日提供に

カレーうどんの登場にあわせて、

これまで金曜限定だった『オムカレー』が、ついに毎日提供となりました！

「食べたかったのに金曜じゃなかった」

そんな声も多かった、人気の焼きチーズオムカレー。

ふわふわの卵、とろけるチーズ、コク深いカレーが重なり合う一皿を、曜日を気にせず、いつでも注文できるようになりました。

焼きチーズオムカレー 1,500円(税込)

金曜を待たなくてもいい。

気になっていた方も、久しぶりの方も、ぜひ一度、改めて味わってみてください。

■ 新しいランチの選択肢に「カレーうどん」を

カレー専門店が本気で向き合った、新メニュー「カレーうどん」。

そして、毎日楽しめるようになった「オムカレー」。

マンドリルカレー別邸のランチタイムに、ぜひ新しい一杯を加えてみてください。

■ 自宅でも楽しめる、無添加スパイスラー油

この焙煎スパイスラー油は、新たなトッピングメニューとしても登場。

一口目に広がる芳ばしい香りのあとに、じわりと追いかけてくる刺激的な辛さが、料理の旨みを邪魔せず、印象だけを深めます。

もちろん、カレーうどんとの相性も抜群！

店の味を引き立てる無添加焙煎スパイスラー油は、オンライン購入も可能。

カレーうどんやカレーに少し加えるだけで、香りと辛味のアクセントをプラスできます。

オンライン購入はこちらから :https://item.rakuten.co.jp/mandrill/md0087/

ご予約からご注文・お支払いまで、すべてスマホで完結。

専用アプリから、24時間いつでも簡単にご利用いただけます。

※DMからのご予約・当日のご予約は、お受け出来かねます。ご了承ください。

≪ご予約手順≫

１.「お席」の選択をしてください。

２.「利用人数」の選択をしてください。(カウンター席のみ)

３.「予約日時」の選択してください。

４. 内容をご確認後「次へ」を押してください。

５. お名前、ご連絡先等の必要事項を入力してください。

ご要望等もご入力いただけます。

６. 内容をご確認の上、「予約を確定する」を押してください。

ご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=iWkVRvHZu-s

■ 店舗情報

店名：BETTEI 別邸 ‐choice is yours MANDRILL CAFE‐

所在地：大阪府和泉市和気町1-6-11（株式会社antiqua 本社屋横）

駐車場：専用駐車場あり

■ 営業時間

営業日：平日（月～金）※祝日は休業

営業時間：9時30分～16時30分

（フードのラストオーダーは15時30分、ドリンク・デザートは16時00分）

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

BETTEI 別邸 ‐choice is yours MANDRILL CAFE‐

https://www.antiqua.me/bettei(https://www.antiqua.me/bettei)

ANTIQUA 公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/(https://www.antiqua.co.jp/)

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/(https://www.antiqua.me/)