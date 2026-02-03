ゲーム『スノウブレイク：禁域降臨』より、「マリアン」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「MiraiMira」より、『スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,200円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：MiraiMira
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約135mm(台座含む)
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・武器パーツ
・ワイングラス
・バラパーツ
・レース製アイマスク
・クッション台座
≪特典≫
・色紙
原型・彩色：MiraiMira
MiraiMiraより、ゲーム『スノウブレイク：禁域降臨』に登場するキャラクターマリアンが1/6スケールフィギュアで登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C) 2026 Amazing Seasun Games
