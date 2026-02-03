ゲーム『スノウブレイク：禁域降臨』より、「マリアン」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「MiraiMira」より、『スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197253&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,200円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：MiraiMira


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約135mm(台座含む)


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・武器パーツ


・ワイングラス


・バラパーツ


・レース製アイマスク


・クッション台座


≪特典≫


・色紙



原型・彩色：MiraiMira






























MiraiMiraより、ゲーム『スノウブレイク：禁域降臨』に登場するキャラクターマリアンが1/6スケールフィギュアで登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C) 2026 Amazing Seasun Games



