ゲーム『スノウブレイク：禁域降臨』より、「マリアン」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「MiraiMira」より、『スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197253&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■スノウブレイク：禁域降臨 マリアン 絢爛のひと刻Ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,200円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：MiraiMira

【スケール】1/6

【サイズ】全高：約135mm(台座含む)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・武器パーツ

・ワイングラス

・バラパーツ

・レース製アイマスク

・クッション台座

≪特典≫

・色紙

原型・彩色：MiraiMira

MiraiMiraより、ゲーム『スノウブレイク：禁域降臨』に登場するキャラクターマリアンが1/6スケールフィギュアで登場です。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) 2026 Amazing Seasun Games

