女優・井本彩花の2nd写真集が発売決定！ 冬の沖縄で見せた、成長した姿と美しさの真骨頂。「“最高傑作”になっていると思います」

「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「井本彩花2nd写真集（仮）

」を3月19日（木）に発売いたします。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。

「井本彩花2nd写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

今年3月に大学卒業を控える注目の若手女優・井本彩花の待望の2nd写真集が発売されることが決定した。

「井本彩花2nd写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

撮影が行われたのは冬の沖縄。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる河川、幻想的で美しい干潟

など様々なロケーションで女優・井本彩花の“リアル”を切り取った。

「井本彩花2nd写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

1st写真集以来4年振りとなる水着姿や、初めてのランジェリーカットにも挑戦。磨き上げられた抜群のスタイルと、まだ誰も見たことない大人の表情を見ることができ、ページをめくるたびに彼女の成長した姿を感じられる最高の1冊となっている。

井本彩花コメント

「井本彩花2nd写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

「4年ぶりに写真集を発売することになりました。今の22歳の私だから表現できるものをぎゅっとした1冊になっております。今年の仕事始めが写真集撮影で、とにかく楽しかったです。沖縄は暖かかったけど、海や川はさすがに冷たかったですね（笑）。今回の写真集チームと一緒に創りあげた“最高傑作”になっていると思います。是非、1st写真集の時から成長した井本彩花を見ていただきたいです。発売をお楽しみに。」

プロフィール

井本彩花（いもと・あやか）

2003年10月23日生まれ。京都府出身。天秤座。A型。’17年に「第15回全日本国民的美少女コンテスト」にてグランプリを受賞。同年に放送されたドラマ「ドクターX～外科医・大門未知子～」(テレビ朝日系)で女優デビュー。「仮面ライダーリバイス」(テレビ朝日系)ではヒロインの五十嵐さくらに抜擢。その後もドラマ「大奥」(フジテレビ系)、「プライベートバンカー」(テレビ朝日系)など話題作に出演している。

公式Instagram：@imoto_ayaka_official(https://www.instagram.com/imoto_ayaka_official/)

発売記念イベント、開催予定！

詳細は決定次第TOKYO NEWS magazine&mook（https://zasshi.tv/）でお知らせします。

DVD付き限定表紙版、発売決定！

対象店舗にて通常版とは表紙絵柄が異なり、さらにメイキングDVDが綴込付録として付いた「井本彩花2nd写真集 DVD付き限定表紙版（仮）」の発売が決定しました！

下記対象店舗でしか入手できない綴込付録メイキングDVD付きの限定表紙版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：井本彩花2nd写真集 DVD付き限定表紙版（仮）

価 格：6,160円（本体5,600円）（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18524259/

＜注意事項＞

※2月3日現在

※DVD付き限定表紙版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※DVD付き限定表紙版と通常版は表紙カバー絵柄と綴込付録DVDの有無以外は同じ内容となります。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

通常版購入者特典、決定！

■特典内容１.：井本彩花 直筆サイン入り写真集

【対象店舗】

・セブンネットショッピング

https://7net.omni7.jp/detail/1107682995

※直筆サイン入り写真集のお届けは発売日以降となります

■特典内容２.：井本彩花 生写真1枚 ※特典の絵柄は対象店舗によって異なります

【対象店舗】

A.書泉（ブックタワー/グランデ/オンラインショップ）

https://shosen.tokyo/?pid=190340844

B.ローソンエンタテインメント（WEBのみ）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16632652

＜注意事項＞

※2月3日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※在庫状況は店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

【商品概要】

「井本彩花2nd写真集（仮）」

●発売日：2026年3月19日（木） ※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：3,960円

●発行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



