【ヨネダコウ先生『囀る鳥は羽ばたかない ポップアップストア&複製原画展』】マンガ展×INCUBASE Arena Taipeiの共同企画で台湾で26年2月6日から開催決定！

株式会社TORICO

株式会社TORICO(本社:東京都千代田区 代表:安藤拓郎)が運営するマンガ展と、INCUBASE Arena Taipeiの共同企画として、【ヨネダコウ先生『囀る鳥は羽ばたかない ポップアップストア＆複製原画展』】を2026年2月6日から台湾にて開催いたします。

本イベントでは過去にマンガ展にて開催した『Guild ～囀る鳥は羽ばたかない コラボカフェ&複製原画展～』『Rain ～囀る鳥は羽ばたかない コラボカフェ&複製原画展～』にて販売したグッズの一部を再販いたします。

- 概要

開催期間：2026年2月6日～3月1日

会場：台北市中正區市民大道三段2號三創生活園區 6F INCUBASE Arena Taipei

時間(日～木)：11:00～21:30(現地時間)

時間(金～土)：11:00～22:00(現地時間)

【主催】株式会社TORICO・Incubase Arena

【リアルタイム情報】X（旧Twitter）:https://x.com/manga10_torico

▼INCUBASE ArenaのSNSアカウントにてより詳しい情報をご確認いただけます。

Instagram：https://www.instagram.com/incubase.arena.tp/

facebook：https://www.facebook.com/incubase.arena.tp