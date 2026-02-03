『RPG-05 勇者 迅狼ウルフ』アクションフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「蝸之殼Snail Shell」より、『RPG-05 勇者 迅狼ウルフ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：

●RPG-05 勇者 迅狼ウルフ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196854&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■RPG-05 勇者 迅狼ウルフ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,580円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：蝸之殼Snail Shell

【スケール】1/12

【サイズ】全高約160mm(頭頂部まで)

【素材】PVC/ABS/POM/布/合金



【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1

・フル可動眼球付フェイスパーツ×2(微笑み・叫び、本体装着分含む)

・布製マント(ワイヤー入り)×1

・視線替え用ミニツールNEO×1

・付け替えハンドパーツ×3セット(開き手・物持ち手・握り手、本体装着分含む)

・剣×1

・盾×1

・ベルト×1

・尻尾×1

・蝸之殼専用スタンド台座セット×1

「クワ振るのも剣振るのも、あんま変わんない…かな？」



・付け替え用フェイスパーツが2種類(微笑み・叫び顔、本体装着分含む)付属しており、フル可動眼球ギミックを搭載し、付属の「視線替え用ミニツールNEO」で視線を変更できます。

・付属の布製マントは、首にかけて装着できます。マントにはワイヤーが内蔵されており、様々な造形が可能です。

・ハンドパーツは3セット(開き手・物持ち手・握り手)付属し、武器と合わせて様々なシーンに対応できます。

・武器として剣と盾が付属し、剣はベルトに掛けて装着できます。ベルトは取り外しも可能です。

・本体の三つ編みと尻尾には可動関節を内蔵しており、自由に表情を付けることができます。

・フィギュア本体は、業界最先端の5軸加工機を用いた金型で生産されており、細部のディテールまで完璧に再現されています。肌部分にはグラデーション塗装を施し、成形色だけでは表現しきれない少女の柔らかな肌質感を忠実に再現しています。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) SNAIL SHELL

【店舗情報】

