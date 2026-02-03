祝・9周年「THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス」3か月限定「オーダー制食べ放題」スタート！選べるメイン＋最大53品を心ゆくまで。

■皆様に愛されて9周年「THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス」

株式会社そら

「THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス」は、鉄板グリルで焼き上げる肉汁溢れるハンバーグと旬野菜を味わうダイニングレストラン。

これまでのご愛顧への感謝を込めて、当店初となる「オーダー制食べ放題プラン（ドリンクバー付き）」を2月3日（火）より3か月限定でスタートいたします。

■メインが選べる！オーダー制食べ放題プラン（ドリンクバー付き）

■注目ポイント💡

当店名物の肉汁溢れるハンバーグをはじめ、溶岩石で焼き上げるステーキなどのメイン料理を1品選択。旬野菜を使用したサラダや、洋食のサイドディッシュ、グラタン、スープ、デザートまで、最大53品が食べ放題となる新プランです。

■プラン内容

■キッズメニューもご用意

食べ放題プランはもちろん、ランチ・ディナーともに単品でのご利用も可能です。

「THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス」の “新しい食体験” を、ぜひご家族やご友人とお楽しみください。

●オーダー制食べ放題プラン

全日｜11:00～22:00（L.O 料理 21:00 / 食べ放題 20:30)

料金：3,278円（税込）～

●ランチタイムは「お得なランチセット」もご利用可能

セット内容：選べるメイン / 農園ミニサラダ / 本日のスープ / ライス

料金：1,958円（税込）～

■THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス

溶岩グリルで焼き上げる肉汁溢れるハンバーグと、旬野菜を味わえる「オールデイ レストラン」。

新鮮な挽肉を毎日手ごねで成型し、特注の溶岩石グリルで焼き上げる自家製ハンバーグは、肉汁溢れるジューシーさと香ばしさが特徴です。和牛やチキンなど多彩なお肉料理に加え、家族で楽しめる洋食サイドディッシュも豊富にラインナップ。

柏の葉T-SITE内、ロッジをイメージしたウッディな空間にはライブキッチンを備え、ペット同伴可能席やフラットシート、暖炉付き半個室、テラス席など、さまざまなシーンでご利用いただけます。

【 店舗概要 】

THE MEAT DUTCH 柏の葉キャンパス

所在地 ｜千葉県柏市若柴227-142 柏の葉T-SITE

電話番号｜04-7197-7142

営業時間｜11:00～22:00（L.O 料理 21:00 / 食べ放題 20:30)

食べログ ｜https://tabelog.com/chiba/A1203/A120301/12041954/

公式HP ｜https://the-meat-dutch.com/?mode=pc?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260203_ro(https://the-meat-dutch.com/?mode=pc?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260203_ro)

Instagram｜https://www.instagram.com/themeatdutch/

【 会社概要 】

会社名｜株式会社そら

所在地｜ 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者｜ 都築 学

事業内容｜飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/