【名古屋グランパス】大学生・社会人の方必見！3/18（水）サンフレッチェ広島戦にて”スーツ厳禁”の就活イベント＆大学生無料招待実施のお知らせ

株式会社名古屋グランパスエイト

標記の件、3月18日（水）サンフレッチェ広島戦にて2年連続2回目となる”スーツ厳禁“の就活イベントを開催する運びとなりましたので、お知らせいたします。

厚生労働省が発表した、令和4年３月に卒業した新規大学卒就職者の就職後３年以内の離職率は33.8％と、過去10年間において昨年に次ぐ高い数値となっております。就職前に抱くキャリアプランや希望する業務と実際とのミスマッチが主な離職原因の1つと言われており、採用段階から企業と学生のミスマッチを防ぐ重要性が求められています。

名古屋グランパスは近年のこうした背景を受け、昨年クラブ史上初となる”スーツ厳禁“の就活イベントを開催いたしました。従来の堅苦しい就職活動の枠を超え、通常の就職活動では見えにくい自然な一面を引き出し、企業と学生がスポーツを通じてフランクに繋がることを目的として開催した本イベントでは、参加者同士の相互理解を深めることができ、本イベントをきっかけにインターンシップなどに繋がった事例もございました。

昨年のご好評を受け、今年も名古屋グランパスのパートナー企業の皆さまが企業説明ブースを出展する就活イベントを開催いたします。なお、今回の就活イベントでは、学生の皆さまに加え、社会人経験者の方にもご参加いただけます。

また、当日は「大学生無料招待」を実施します。名古屋グランパスは、一人でも多くの学生の皆さまにお越しいただき、普段の応援スタイルや好みのスタイルで自然体のままイベントにご参加いただき、パートナー企業と就職活動を控える皆さまとの素敵な出会いのきっかけとなり、架け橋となることを願っております。多くの学生の皆さまのご参加お待ちしております！

◇就活イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54020/table/44_1_b5bd2d43382c5830bbae8df06508b058.jpg?v=202602030651 ]

参加企業などの詳細はこちらをご確認ください。

https://nagoya-grampus.jp/news/ticket/2026/0203318-8.php

◇大学生無料招待

大学、大学院、専門学生を対象に「大学生無料招待」を実施いたします。

詳細はこちら：https://nagoya-grampus.jp/news/ticket/2026/0203318-9.php

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54020/table/44_2_6c9e68dfe9b847f3a2fb4af9f214b288.jpg?v=202602030651 ]