【自治体AI zevo】Gemini 2.5 Proが本日2026年2月3日（火曜日）より日本リージョンでの提供開始！国内リージョンの生成AIモデルの選択肢が増加・既存モデルから切り替え

シフトプラス株式会社

シフトプラス株式会社（代表取締役：中尾 裕也、本店：宮崎県都城市宮丸町3070番地1／本社：大阪府大阪市西区江戸堀2丁目1番1号 江戸堀センタービル８階／以下シフトプラス）は都城市と共同開発を行った、ChatGPT/Claude/Geminiなどの生成AIを自治体のLGWAN環境で活用できるシステム「自治体AI zevo（ゼヴォ）」において、Gemini 2.5 Proを日本リージョンに変更し、提供開始したことをお知らせいたします。

■Gemini 2.5 Proを国内リージョンに切り替えて提供を開始

Gemini 2.5 Proを国内リージョンに切り替え

この度、Gemini 2.5 Proが日本リージョンでの提供となりましたのでお知らせいたします。

これまでGemini 2.5 Proは海外（EU）リージョンで提供しておりましたが、2026年2月3日より日本リージョンでご利用いただけるようになりました。

なおGemini 2.5 Pro の概要は以下の通りです。

Gemini 2.5 Pro

・コンテキストウィンドウ 入力：1,048,576 出力：65,535

・リージョン：日本

・ナレッジカットオフ：2025年1月

Gemini 2.5 Proの国内リージョンのご利用にあたって、お客様側での設定変更は不要です。

既存の海外（EU）リージョンのGemini 2.5 Proモデルが日本リージョンのGemini 2.5 Proモデルに自動的に置き換えられます。また、料金体系にも一切変更はございませんので、追加費用なしでご利用いただけます。

今回のモデルリージョン変更により、自治体業務でご活用いただけるモデルの選択肢が増えることになります。当社では引き続き、モデルの追加やリージョン対応を行っていきたいと考えております。

自治体AI zevoは繋がる、広がる、さらに便利に

ビジネスチャットツール LGTalkを提供

「自治体AI zevo」をご契約いただいた場合、付帯サービスとしてビジネスチャットツールLGTalkのアカウントを職員数分提供可能です。LGTalkはファイル無害化などセキュリティを重視したチャットツールです。チャット上から直接生成AI（自治体AI zevo）を利用することが可能です。

また10アカウントまで利用可能なトライアルも提供しております。

eRexと連携が可能に

LGWAN専用音声認識AI文字起こしツール「eRex」と連携可能です。「eRex」についても1ヶ月間の無償トライアルを実施しております。

ご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。

今後とも、シフトプラスならびに「自治体AI zevo」をよろしくお願いいたします。

シフトプラス株式会社について

シフトプラス株式会社は、2006年12月に大阪市西区に設立され、Webシステムの提案・設計・構築・保守、および地方自治体向けシステム開発コンサルティング、業務委託サービスを行っております。本社を大阪市西区に置くほか、日本国内23カ所に営業所を置いています。「ふるさと納税」管理システム LedgHOME＜レジホーム＞の自社開発とそれに関連する業務を行っており、北海道から九州まで500以上の自治体が導入（2024年3月末時点）しており、日本全国の寄附額の約50％を管理しています。