こどもも大人も楽しめる、多摩ニュータウンの新しいお祭り「風の森バザール」が２月１５日(日)多摩市諏訪で開催!

多摩ニュータウン開発の起点の地・多摩市 諏訪永山地区の諏訪第七公園にて、2月15日(日)に「風の森バザール」が開催されます。国内外で活躍中の音楽家・風とキャラバンオーナーの神永大輔氏を中心に、多摩地域の個性的な出店者が一同に参加し、多彩な音楽と食で出会いと交流が生まれる、こどもも大人も多世代でともに楽しめる新しいお祭りです。

「風の森バザール実行委員会」主催、UR都市再生機構・ステージワーク株式会社・ブエンカミーノ株式会社の協力、多摩市・諏訪名店街の後援により開催されます。

「くらしに、いつもNEWを。」な多摩ニュータウンの「今」を体感しにぜひ、お越しください。

1971年に多摩ニュータウンとともに生まれた諏訪名店街は近年新しいお店の開店が続き、新たな賑わいを見せています。その中のひとつ「カフェ＆バル 風とキャラバン」のオーナーで、世界的な尺八奏者の神永大輔氏と、諏訪名店街を愛する油絵クリエイターの伊藤千夏氏が中心となり地域の新しいイベントを発起。両名の声がけにより商店街の個性的なお店と、地域の選りすぐりの出店者18店舗（予定）が集結。第1回目の「風の森バザール」が開催されます。

多摩地域には人や環境にやさしく、クリエイティブな活動をしている方々がたくさんいらっしゃいます。「風の森バザール」ではそんな地域の「面白い」を凝縮した、子供から大人まで楽しめる1日を創出していきます。

出店舗は「風とキャラバン」に加え、多摩産食材を使った焼き菓子「懐月堂」ほか、手仕事でつくった箒「みごほうき」の販売、公園の木の実や枝などでの工作ワークショップ「きりんの会＆なかまたち」、US古着・雑貨の「HARMONY GENERAL STORE」、高校生の出店「多摩大学付属聖ヶ丘高校」など、個性的な18店舗が出店決定！「しゃべりっちょ牧場」ではポニーの乗馬体験や餌やりもできます。イベント開催中には何度か、永どんやマルシェキャラクター隊などのキャクターたちも登場予定です。

また諏訪名店街では、ナチュラルワインとカフェ・図書館・セレクトショップが併設された「modoki（モドキ）」と英国風カフェ「PUDDLEBY（パドルビー）」、「カフェ＆バル 風とキャラバン」といった飲食店も3店舗営業。「風とキャラバン」では授乳・おむつ替えのためのスペースもご用意しています。さらに古本＆手作りショップ「あしたやみどり」では無人古本スタンドの出店もあります。

そのほか「風の森バザール」では箏や尺八、ギター、和太鼓などの生演奏のほか心温まる焚き火も実施予定です。音楽ステージの生演奏を楽しみつつ、焚き火を囲って歓談…そんなチルな光景も見られます！諏訪の風の森で開かれる特別なバザールへ、どうぞお越しください。

多摩ニュータウンは1971年誕生来「くらしに、いつもNEWを。」なニュースに溢れています。近年、諏訪永山地区でも大型団地の改修などハードソフトのリニューアルが進んでいます。多摩市が実施した最新の調査では、ニュータウン地区の空き家率は顕著に減少し*２０～3０代ファミリー層の転入が増加、若い世代の取組みが多様な世代を惹きつける参加型のまちづくりが進んでいます。

活力と賑わいに満ちた多摩ニュータウンの「今」をご堪能ください。*6.0（H28）→4.7％（R6）

主催の伊藤千夏さん、神永大輔さん

■日時 ：2026年２月15日（日）11時00分～16時00分

（企画によって開始・終了時刻が異なります）

■場所 ：諏訪第七公園、諏訪名店街（東京都多摩市諏訪5丁目）

■内容 ：別紙チラシ参照

■主催 ：風の森バザール実行委員会

■協力 ：ステージワーク株式会社、ブエンカミーノ株式会社、UR都市機構（五十音順）

■後援 ：多摩市、多摩諏訪名店会 （五十音順）

※来場者用の駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

※荒天時はイベントを縮小・中止することがございます。

14日（土）16時に実施可否を判断、下記URLで発信します。

■イベントの詳細や会場Mapなど、詳しくは下記URLをご覧ください。

■アクセス ：京王・小田急電鉄 永山駅から徒歩１５分、バス ５分

