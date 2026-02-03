Checkout.com、Spotifyと戦略的パートナーシップを締結

Checkout株式会社

デジタル決済プラットフォームを提供するCheckout.com（チェックアウト・ドットコム）（本社：英国ロンドン、創業者兼CEO：ギヨーム・プセ）は、世界最大級のオーディオストリーミングサブスクリプションサービスであるSpotifyと、新たな戦略的パートナーシップを締結したことを発表します。

近年、グローバルに展開するサブスクリプションサービスにおいては、国・地域ごとに異なる決済特性や不正対策への対応が課題となっていました。こうした背景を受け、Spotifyは、グローバル規模で決済パフォーマンスとセキュリティを同時に強化できるパートナーとしてCheckout.comを選定しました。本提携によりCheckout.comは、Spotifyへグローバルアクワイアリングサービス（世界各国の決済をまとめて処理できる決済基盤）を提供し、月間アクティブユーザー7億人以上、有料会員2.8億人以上のグローバルユーザーに向けて、スムーズで安全かつ信頼性の高い決済体験の実現を支援します。

グローバル決済を最適化し、承認率最大化とセキュリティ強化を両立

- Spotifyに対し、180以上の国と地域でグローバルアクワイアリングサービスを提供。各国の決済ネットワークや銀行との接続を最適化し、グローバル規模で高い決済承認率と安定運用を実現- Checkout.com独自のAIソリューション「Intelligent Acceptance」により取引をリアルタイムで最適化し、決済承認率とパフォーマンス向上を支援- ネットワークトークンおよび認証サービスの統合で、セキュリティ強化とサブスクリプション課金の安定運用を実現

Checkout.comは、各市場で培ってきたローカルの知見とグローバルネットワークを掛け合わせ、Spotifyがサービスを展開する180以上の国と地域において決済パフォーマンスの最適化を支援します。さらに、国・地域ごとに異なる決済環境や要件にも柔軟に対応し、グローバル規模で安定した決済基盤を提供します。

またSpotifyは、Checkout.com独自のAIソリューション「Intelligent Acceptance」を採用しています。リアルタイムデータに基づく取引経路の最適化により、決済失敗の低減とパフォーマンス改善を支援します。さらに、ネットワークトークンおよび認証サービスの統合によりセキュリティを強化し、サブスクリプション課金の継続性と安定運用を高めます。

Spotify Vice PresidentGlobal Head of Payments and Customer Serviceサンドラ・アルゼッタ（Sandra Alzetta）のコメント

「Spotifyでは、ユーザーが音楽、ポッドキャスト、オーディオブックの体験に集中できるよう、決済もシームレスでシンプル、かつ安全であることを重視しています。その実現には、スピード感を持って連携できるパートナーが不可欠です。Checkout.comとの協業により、グローバルな対応力と各市場への深い知見を活かしながら、規模を問わず決済パフォーマンスを最適化できるようになります。」

Checkout.com 最高経営責任者（CEO）／創業者ギョーム・プセ（Guillaume Pousaz）のコメント

「Spotifyとの提携は、世界を代表するデジタル企業に、信頼性が高く高性能な決済を届けるという当社のミッションにおける重要な節目です。Spotifyは、世界中のクリエイターとファンに高品質なデジタル体験を提供しており、決済はその体験を支える重要な要素です。当社のグローバル・アクワイアリングネットワークとIntelligent Acceptanceを組み合わせることで、承認率の最大化、コストの最適化、そして世界中のユーザーにとって最良の決済体験を、現在だけでなく将来にわたって支援していきます。

Checkout.comについて

Checkout.comは、デジタル経済を支える数千の企業に決済サービスを提供しています。当社のデジタル決済ネットワークは145以上の通貨に対応し、世界中で年間数十億件の取引を処理しています。

柔軟性と拡張性のあるテクノロジーにより、決済成功率の向上、処理コスト削減、不正対策を支援し、決済を企業の収益性の向上につなげます。ロンドンに本社を置き、世界19拠点にオフィスを構えるチェックアウト・ドットコムは、ソニー、Alibaba、Docusign、Uber Eats、GEヘルスケア、Wise、Remitly、Sainsbury's、Financial Times、といった世界のトップ企業と取引を行っています。

詳細は www.checkout.com/ja-jp/ （日本語サイト）をご参照ください。