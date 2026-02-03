【再販決定!!】名探偵コナン　アクリルスタンドVol.29のご予約受付を今夜2/4(水)0:00より開始!!

ゼロジーアクト株式会社名探偵コナン アクリルスタンドVol.29（全6種）

アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画、デザイン、製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、「名探偵コナン」よりアクリルスタンドVol.29の再販を決定し、2月4日(水)より予約受付を開始いたします。

◆名探偵コナン アクリルスタンドVol.29(全6種)

アクリルの透明感が美しい、プレート型フィギュアです。ラインナップは江戸川コナン、高木渉、佐藤美和子、松田陣平、萩原研二、萩原千速の全6種。

【サイズ】約W90×H210(mm) ※プレートの状態でのサイズ

【価格】\1,980 (税込)

https://www.onlinestore-zerogact.com/SHOP/list.php?Search=Vol.29

◆ご予約受付期間・お届け時期

ゼロジーアクトオンラインストアでのご予約受付は2026年2月22日(日)23:59まで。商品の発送時期は2026年4月下旬頃を予定しています。

◆ ゼロジーアクトオンラインストア

https://www.onlinestore-zerogact.com



◆ ゼロジーアクト株式会社 公式X

https://x.com/zerogact



◆ ゼロジーアクトオンラインストア公式LINE

https://lin.ee/j07PiCFZ





(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996