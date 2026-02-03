【銀座・和光】北欧家具をシノワズリカーペットや古今日本の工藝作品と組み合わせ、空間を提案

株式会社 和光

株式会社 和光(本社：東京都中央区銀座・代表取締役社長：庭崎紀代子）は、2026年2月19日(木)から3月11日(水)の期間、「Danish modern design meets Asian crafts」を開催いたします。今回は、南雲浩二郎氏をゲストキュレーターに迎え、本店地階のアーツアンドカルチャーならではの空間提案をいたします。

「時の舞台」をコンセプトに持つアーツアンドカルチャーは、季節の移ろいや自然との付き合い方から生まれる日本の美意識、そして、長く継承されてきた伝統や技術、制作の追求に費やされた時や思いなど、未来へつなぐ価値を提供しています。

今回ご紹介するのは、半世紀以上にわたり、コーア・クリントをはじめハンス J. ウェグナーなど巨匠の思想を受け継いで作り続けられている北欧家具。流行に左右されない普遍性と、日常生活において、家具という機能を持ちながら、空間を彩る彫刻的な美さえも備えた椅子は、心地よい存在感を放ちます。そして、時代を超えて受け継がれるそのデザインは、これからの時代に不可欠でもあるサステナブルな価値を体現しています。

本展では、これらの椅子を中心に、同様の理念を受け継ぐサイドテーブルやチェスト等の家具もご紹介します。

さらに、遥か昔よりヨーロッパが憧れた、東洋の美意識から生まれた装飾様式である“シノワズリ”のスタイルを現代に蘇らせたカーペットを合わせることで、洗練されたモダンな生活空間を提案。古典的な中国のデザインと、それに多大な影響を受けたデンマークの家具が、今日、新たなスタイルとして再会します。

また、それらに加えて、アーツアンドカルチャーでもお馴染みの花籠や、近代日本の民藝同人作家による陶器、戦後の日本で盛んに造られたモダンな銅器、現代作家による木工や金工などのクラフト作品が調和します。時を超えた“質”と“価値”が響き合うこの空間で、過去から未来へと長く続いてゆく「美の物語」をご堪能ください。

■イベントの開催

日時：2月23日(月・祝)

ゲスト：ビームス ディレクターズ バンク クリエイティブディレクター 南雲浩二郎氏、デザインジャーナリスト 土田貴宏氏

◎イベントの詳細については、下記インスタグラムにてお知らせいたします。

アーツアンドカルチャーインスタグラム

https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/

■協力：カール・ハンセン＆サン、MUNI CARPETS、ANIMA、斎藤正光氏、田中 潤氏、盛永省治氏

■和光 本店地階 アーツアンドカルチャー

アーツアンドカルチャー」として、2024 年 7 月 20 日に生まれ変わった本店地階。このフロアは、単なるお買いものの場ではなく、何百年と継承されてきた伝統や技術、自然との付き合い方から生まれる日本の美意識、創作の追求に費やされた時間など、お品物の背景にある物語を伝える

拠点であり、文化と人々の交流の場です。

和光は、前身となる服部時計店の創業以来、職人のクラフトマンシップや最先端テクノロジーの粋を尽くした品々を紹介するとともに、定期的な美術展を開催して、そこに集う人々との関わり合いのなかで、さまざまな視点とインスピレーションを育んできました。和光に流れるアーツアンドカルチャーを尊ぶ精神を継承しながら、地階ならではの視点で、日本の工芸家や現代アーティストの作品を発信してまいります。

ホームページ

https://www.wako.co.jp/

インスタグラム

https://www.instagram.com/wako_ginza_tokyo/

アーツアンドカルチャーインスタグラム

https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/