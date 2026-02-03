【受賞決定】NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026 アワード
株式会社IDEABLE WORKS（本社：京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、アートを”プレイリスト配信”するデジタルギャラリー・プラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。
この度、NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026 アワードにおいてATVK賞ならびにオーディエンス賞を受賞しました。
１．NIKKEI THE PITCH GROWTHについて
「NIKKEI THE PITCH GROWTH」は、日本経済新聞社が主催する日本最大級のスタートアップピッチイベントです。全国から成長性の高いスタートアップが集い、事業内容・社会性・将来性などを競い合う場として、投資家・大企業・金融機関・自治体などから高い注目を集めています。
今回の「GROWTH 2025-2026」では、特に事業成長フェーズにある企業が選出され、ブロック大会を勝ち抜いた企業は、2025年3月8日開催の最終決勝「GROWTH Final」へと進出します。
２．NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026 アワードについて
2025年1月に開催された「NIKKEI THE PITCH GROWTH 2025-2026 バーチャルピッチラン 近畿ブロック」に出場し、当社は以下2つのアワードを受賞しました。
■オーディエンス賞：視聴者投票により、最も共感・支持を集めた企業に贈られる賞
■ATVK賞：エリアパートナーであるアート&テクノロジー・ヴィレッジ京都(ATVK)様が選出する特別賞
https://pitch.nikkei.com/news/32/
３．HACKK TAG（ハックタグ）について
■HACKK TAG：https://hackktag.com/
プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。
■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY(https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY)
商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。
PUBLIC GALLERYサービス紹介ページ
■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY(https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY)
店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。
INTERIOR GALLERYサービス紹介ページ
４．株式会社IDEABLE WORKSについて
会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）
代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）
本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階
設立年月日：2020年7月1日
事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業
【本件に関するお問合せ先】
株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野
HP：https://ideableworks.com/
E-mail：info@ideableworks.com
- Instagram：@hackk_tag