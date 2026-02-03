〈ACEF Youth〉尊厳(そんげん)メガネで見てみるザンビアの今 尊厳cafeスペシャル（オンライン）実施 【2026年2月21日(土)】

認定NPO法人 アジアキリスト教教育基金

認定NPO法人アジアキリスト教教育基金（以下ACEF(https://acef.or.jp/)）は1990年からバングラデシュのパートナー団体 BDPとともに、バングラデシュの教育支援を行ってきました。近年、バングラデシュと日本、両国の大きな変化を踏まえ、ACEFは新たなビジョンとして「尊厳」を掲げました。

尊厳と聞くとちょっと構えてしまうかもしれません。

でも実は、尊厳はとても身近なところにあります。

誰かの気持ちに寄り添いたいと思ったとき。

自分の心の声を大切にしたいと感じたとき。

そんな一つひとつの思いの中に、尊厳はそっと現れています。

私たちは、誰もが「大切にされる価値」と「弱さ」をあわせ持っている存在だと感じています。

尊厳を知ることで、誰かを、そして自分自身を、今より少しやさしく、大切にできる。

そんな時間を、みなさんと一緒に過ごせたら嬉しいです。

◇ 日 時：2026年2月21日(土)

◇ お申込み：https://shorturl.at/3lhiV

◇ 開催方法：ZOOMオンライン

◇ 主 催：ACEF Youth

私たちは「尊厳」について考える際、ドナ・ヒックスの「尊厳の10の要素」や「尊厳の10の誘惑」を基にしています。（参考：ドナ・ヒックス（2021）『〈尊厳〉のリーダーシップ―人や組織の内なる力を引き出すディグニティ・モデル』. 晶文社. https://www.shobunsha.co.jp/?p=6631）