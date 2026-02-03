関東初出店！次世代3Dプリントシューズブランド「STARAY（スターレイ）」が有楽町マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

有楽町マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）7Fに、3Dプリント技術を活用したフットウェアブランド「STARAY（スターレイ）」がオープンいたします。「価値観をつなぐ靴」という考え方を軸に、軽やかな履き心地と通気性、デザイン性を兼ね備えた次世代フットウェアを展開するショップで、関東エリア初出店となります。

■「STARAY（スターレイ）」とは

3Dプリント技術を用いた次世代フットウェアブランドです。独自のHALS超高速光硬化方式により、従来の製法では実現が難しかった接着剤を使用しない一体成形構造を可能にし、軽量性・通気性・耐久性を高次元で両立したシューズを展開しています。

また、製造から廃棄にいたるまで環境への負荷を抑える設計思想のもと、無駄を削ぎ落としたデザインを追求。「シンプルに生きる」という価値観を、日常に寄り添うフットウェアとして提案しています。

■STARAY有楽町マルイ店について

有楽町マルイ店では、ラティス構造（枝状の格子が規則的に並んだ立体構造）を採用した3Dプリントシューズを中心に展開します。

360度空気が通り抜ける独自構造により、軽やかで快適な履き心地を実現。長時間の着用でもストレスを感じにくく、日常使いからアクティブなシーンまで幅広く対応するフットウエアを取りそろえています。

有楽町マルイ店は、オープンな空間特性を活かし、3Dプリントならではの構造美や素材感が自然に伝わる、シンプルかつ開放感のあるショップに仕上げました。ファッションを楽しむ感度の高いお客さまが、自身のライフスタイルを重ねながら商品と向き合える空間となっています。

STARAYは、職業・年齢・性別にとらわれることなく、新しいものへの好奇心を持ち、変化を楽しみながら日々の暮らしを大切にする方々との出会いを大切にしています。本店舗を通じて、これからのライフスタイルに寄り添うフットウエアとの新しい関係性を提案してまいります。

■3Dプリント技術でつくられた全く新しい履き心地のシューズ（商品一例）

FLOW 4Dプリントシューズ

25,300円（税込）

2025年11月に発売した新シリーズ。流動的なデザインと新色シルバーの採用により、未来的な印象を与える一足です。柔らかな履き心地と流線型のフォルムで、日常のタウンユースからアクティブシーンまで快適に対応します。

ASTA 4Dプリントシューズ

26,400円（税込）

上品で落ち着いたカラー展開が特徴のシリーズです。目の細かい格子構造を採用し、通気性を保ちながら保温性にも配慮。

また、重心を低く設計することで、バランス感と安定性のある履き心地を実現しています。

CLOUD 3Dプリントサンダル

9,900円（税込）

まるで雲の上を歩くような軽やかな履き心地を追求したサンダル。

軽量設計に加え、速乾性・排水性に優れた構造と高い通気性により、足元を常にさらりと快適に保ちます。滑り止め加工を施した高耐久ソールは、日常のリラックスタイムから水回りのシーン、旅先でのひとときまで、気負わず心地よく寄り添います。

■オープニングキャンペーン

１.シューズをご購入のお客さま

2月12日（木）～2月15日（日）の期間中、

シューズをご購入いただき、STARAY公式Instagram・LINE・Xのいずれかのアカウントをフォローされたお客さまに、「ストレス解消ボール」1点をプレゼントし、「くじ引き」にご参加いただけます。

「くじ引き」に当選されたお客さまには、新店オープン記念として、3Dプリンターで制作した「オリジナルノベルティ」をプレゼントいたします。

※本キャンペーンは、シューズの購入足数にかかわらず、「ストレス解消ボール」1点およびくじ引きへのご参加は、1会計につき1回限りとなります

※小物類のみのご購入は、「ストレス解消ボール」およびくじ引きの対象外となります

ストレス解消ボールオリジナルノベルティオリジナルノベルティ

２.小物をご購入のお客さま

2月12日（木）～2月15日（日）の期間中、

小物をご購入いただき、STARAY公式Instagram・LINE・Xのいずれかのアカウントをフォローされたお客さまに、「STARAYオリジナルステッカー」をプレゼントいたします。

「STARAYオリジナルステッカー」

３.まとめ買いキャンペーン

▼2月12日（木）【初日】

シューズを2足以上ご購入いただいたお客さまは、合計金額より20％OFFとさせていただきます。

▼2月13日（金）～2月15日（日）【3日間】

シューズを2足以上ご購入いただいたお客さまは、合計金額より10％OFFとさせていただきます。

■ショップ概要

店 名：STARAY有楽町マルイ店

オープン日：2026年2月12日（水）

営業時間 ：11:00～20:00

- 公式ウェブサイト：https://staray.co.jp/- X（旧Twitter）：https://x.com/STARAY_JP/- Instagram：https://www.instagram.com/staray_jp/

▼有楽町マルイ

https://www.0101.co.jp/086/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/