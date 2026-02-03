『ファイナルファンタジーVII』より英雄にして宿敵──「セフィロス」を、1997年当時のキャラクターデザインをそのままに立体化。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「スクウェア・エニックス」より、『ファイナルファンタジーVII ストラクチャーアーツ セフィロス』を、現在ご案内中です。

■ファイナルファンタジーVII ストラクチャーアーツ セフィロス

【製品情報】

□参考価格：8,800円(税込)

□発売日：2026年5月予定

□ブランド：スクウェア・エニックス

【サイズ】約W82mm×D64mm×H165mm

【素材】本体：スチロール樹脂、ポリパーツ：POM樹脂、一部可動パーツ：ABS樹脂

【その他】成型色：5色

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・顔：3種(デジタルプリント)

・手首：8種

・武器：正宗

『ファイナルファンタジーVII』より、英雄にして宿敵──セフィロスがストラクチャーアーツに登場。

静謐でありながら圧倒的な存在感を放つシルエットを1997年当時のキャラクターデザインをそのまま立体化し、唯一無二のカリスマを手元で味わえるアイテムとなっています。

長大な刀身を誇る正宗は、多彩なアクションポーズが可能で、背後への流しポーズなど劇中を想起させるディスプレイが楽しめます。

さらに交換用の表情パーツや複数のハンドパーツが付属し、静かに佇むシーンから、圧倒的な力を見せつける戦闘シーンまで幅広く再現可能。

クラウド(別売り)と並べて飾ることで、シリーズならではの世界観と対立構図がより一層際立ち、コレクション性が大幅に向上します。

ストラクチャーアーツならではの可動・造形・成型色表現により、セフィロスの冷たい美しさと圧倒的存在感を余すところなく表現した逸品。

ぜひこの機会にコレクションへ加えてください。

※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

