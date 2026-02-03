STマイクロエレクトロニクス

多種多様な電子機器に半導体を提供する世界的半導体メーカーのSTマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、NXPセミコンダクターズ社（NASDAQ: NXPI）のMEMSセンサ事業の買収を完了しました。2025年7月に発表され、規制当局の完全な承認を取得した本取引は、車載用セーフティ / 非セーフティおよび産業機器分野向けのセンサに焦点を当てており、STのグローバルなセンサ事業を拡大するものです。

STの初期評価に基づくと、買収した事業は、STの2026年第1四半期の売上に対して、4000万ドル台半ばの貢献をもたらすことが予測されています。

