SM ENTERTAINMENT JAPANとSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト『Kiepi』のプレリリース曲、柚木セラ・雨音レナのそれぞれのソロ曲がリリース！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN(本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑)とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティストKiepi(キエピー)のCERA(セラ)とRENA(レナ)のソロ曲がリリースされた。

🩵【BLINK】ダウンロード&ストリーミング：https://nex-tone.lnk.to/BLINK

🩷【FREAKY】ダウンロード&ストリーミング：https://nex-tone.lnk.to/FREAKY

2月3日18時に、CERAのソロ曲「BLINK」とRENAのソロ曲「FREAKY」のMVが公開、各配信サイトでリリースされた。

CERAのソロ曲である「BLINK」は、ステップを踏みながら散歩をしているような、軽快で印象的なコード進行が心地いい夢の中を連想させ、緩急のあるリズムは夢から覚める瞬間を感じさせる。またドリーミーで神秘的な歌詞が、軽やかな曲に深みを与えるKeyとなっている楽曲だ。

CERAは自身の曲について「元々の自分のスタイルとは違う雰囲気の楽曲だったので私にとって挑戦となる一曲でした。デビューのプレッシャーや上手くできないことに焦ることも多かったのですが、軽やかで弾むような曲調が歌うたびに心を穏やかにしてくれました。歌っている時はその瞬間瞬間の美しさを愛おしんでいるような楽曲だと思っていたけど、出来上がったものを聞いてみると、これから起こる未来のことを密かに楽しんでいるような雰囲気の楽曲にも感じられて、聞く人の様々なシーンを輝かせる楽曲になったと感じています」と語った。

🩵【BLINK】 MUSIC VIDEO：https://youtu.be/Xx1rF3f_u2w

RENAのソロ曲である「FREAKY」は待ち侘びた未来への扉を開くようなメロディーと、扉の向こうに走り出していく足音のようなリズムが特徴。歌詞には「自分だけの特別な輝きを放っている」メッセージが込められており、これから始まるepisodeを楽しみにしている姿を表現した楽曲となっている。

この楽曲についてRENAは「初めて聞いた瞬間から私の曲だ！って思いました。私の持っているバイブスやパワーを最大限に表現されているような楽曲で、歌うたびに自分自身がこの歌にどんどんチャージされていくような感覚でした。すごくテンションが上がる一曲で、この曲を聴きながら歩くとよっしゃ～かますぞ！モデルウォークしちゃおう！みたいな気分になるんです（笑）それくらい元気とパワーをくれる曲になりました。ポジティブで明るいエネルギーとポップで可愛いパワーの詰まった最強の一曲です！」

と語った。

🩷【FREAKY】 MUSIC VIDEO：https://youtu.be/ccmeUZ_ErOU

今回のリリースについて二人は

RENA「通勤はFREAKYで退勤はBLINKかなぁとか平日はBLINKで週末はFREAKYかなってこの2曲の真逆の魅力を楽しんでいただいて、こんなに対照的な曲を歌う二人がチームなったらどうなるの！？ってKiepiのこれからの活動にも期待していただけたら嬉しいです」

CERA「この2曲は、私たちKiepiのこれから始まるepisodeのオープニングとなる曲ですので、この曲で多くの方々に私たち二人のことを知っていただけたら嬉しいです。そしてKiepiとしてより成長した姿をお見せできるようにがんばります」

とコメント。

また、二人のビジュアルデザインを担当したイラストレーターの森倉円さんが二人にお祝いのメッセージを投稿したことも話題となった。

対照的な印象の2曲で表現された二人の”真逆の魅力”は、互いに互いを光らせているようだ。そして、そんな真逆ながらも強く惹かれ合う二人がチームとなったKiepiへの期待がさらに高まっている。

【Kiepi プロフィール】

「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。

グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。

【Kiepi 公式アカウント】

・Kiepi 公式アカウント

オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official

オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official

オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/

オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official

・練習生時代のアカウント

V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY

【イラストレーター 森倉 円 プロフィール】

バーチャルビーイングのKizunaAI（キズナアイ）、「PROJECT IM@S」によるライバーアイドル「vα-liv（ヴイアライヴ）」、プラモデルシリーズ「創彩少女庭園」のキャラクターデザインや、初音ミク、ポケモンカードなどのイラストを手がける。

X：https://x.com/morikuraen?s=20

